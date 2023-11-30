名家論壇》錢震宇／憑什麼再給民進黨執政

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丟了一坨汙泥在國民黨身上就跑，這不正是陳佩琪口中的恐怖情人，得不到就毀了你。
殊不知，就是這樣反覆無常、不負責任的做法，讓柯文哲在藍白合上吃了大虧，甚至因此失去回應六成多希望下架民進黨民意的機會。
柯文哲的「打帶跑」戰術，一用再用，跟幕僚之間還在扮黑白臉，糾結在藍白紛擾中。選民早就看膩了，也煩了。沒了觀眾的柯文哲，還要繼續演下去？
這場選戰主軸應該要回歸正題：民進黨要跟人民說我這八年做了什麼，請讓我繼續執政；國民黨跟民眾黨要跟人民說，民進黨這八年做了什麼，讓台灣走到這樣地步，應該要政黨輪替，我會比民進黨做得更好。
誰最能讓民進黨下台就投給誰。
根據台灣民意基金會民調，有57.4%民眾不滿民進黨執政表現、55.4%的民眾不滿處理兩岸關係表現、56.7%的民眾不滿經濟政策，通通超過五成。
另外美麗島11月國政民調顯示，有64%民眾對於台灣的經濟現況給予負面評價，更有42.8%的民眾認為賴清德當選中國大陸可能會武力攻擊台灣。民進黨執政7年多，經濟搞不定，兩岸也不安定，台灣人早就受不了了，對民進黨更是諸多怨言。
韓國瑜曾說過「民進黨不是高雄的爸爸」，同樣的話，今年的應該要講「民進黨不是台灣的爸爸，為什麼每次都要投他」。憑什麼再給民進黨執政？
民進黨說過開放萊豬，就可以簽訂台美FTA，簽了嗎？民進黨說參與國際組織，但執政7年都進不去WHA；民進黨7年斷了9個邦交國，只剩下13個邦交國；民進黨選前說「撐香港」，選後就丟一旁，《難民法》過了嗎？民進黨只顧嘴巴打抗中牌，但《兩岸協議監督條例》過了嗎？民進黨說上任後要勞保年金改革，改到要卸任了，改了嗎？
賴清德最新廣告「選和你一樣好的人」極度諷刺現在台灣的日常生活，誰像賴清德等民進黨人過著一樣高檔虛華的生活、夜夜笙歌？「廣告是美好的，現實是殘酷的」，賴清德不想讓大家看到的只是掩耳盜鈴下的台灣真實景象。
看看民進黨的貪污腐敗、民進黨的桃花醜聞、民進黨的掏空台灣，這八年來人民過得有多痛苦。賴清德憑什麼要人民再相信民進黨？八年夠了，台灣人真的不欠民進黨，是民進黨欠人民一個道歉，這個道歉就是下台反省。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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