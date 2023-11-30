李亦伸專欄／認錯！預期馬刺單季41勝　我的季前預測很「難堪」

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當初我會大膽預測馬刺能比上季多贏15-20勝，有我的邏輯、理解和推算基礎。
1、馬刺上季主控Tre Jones、大前鋒Jeremy Sochan都熟悉並適應NBA，Tre Jones場均12.9分、6.6助攻，完全合格未來先發主控。Jeremy Sochan有活動力、防守用心、身體素質一流，敢拚敢搶敢衝，又是個能量小子。
2、兩個側翼Devin Vassell、Keldon Johnson都成長為場均20分得分手，出手選擇、投籃、自己創造進攻空間和得分能力都達到預期高度，甚至比預期更高一些。
3、小前鋒Doug McDermott替補出賽，場均10.2分，三分命中率4成1，屬於優質替補射手。
4、211公分長人Zach Collins走出傷病，場均11.6 、6.4籃板，投籃命中率5成1，三分命中率3成7，幾乎可以說健康回歸，馬刺今年夏天更大膽為他送上兩年3500萬美元續約。
5、選進超級狀元新秀223公分「斑馬」Victor Wembanyama，斑馬是張戰力王牌。交易拿下馬前騎士201公分前鋒Cedi Osman，替補小前鋒、小球陣容都得到最有效補強。
這核心陣容夠年輕，還很嫩但也不至於太嫩，中鋒、長人、替補、側翼、控球都有，運動能力很嚇人，馬刺波波教練肯定有辦法至少為馬刺增加下限15勝，上限20勝。
尤其是斑馬的人高、臂長和運動能力，以斑馬做為防守核心，建立一套全新馬刺防守體系 ，就算沒能達到1989年David Robinson第一年加入馬刺超效能增加35勝，或是1997年Tim Duncan第一年加入馬刺，為馬刺帶來36勝超進化，斑馬影響力和作用，應該有下限15勝進步空間。
沒想到斑馬加入並沒能提升馬刺防守，馬刺開季防守效率都在聯盟倒數前五，一度掉到最後，進攻端馬刺也沒有提升，同樣在聯盟後五名徘徊、低迷。
11月30日最新排名，馬刺進攻效率排第28(倒數第3)，防守效率第26(倒數第5)。我就是太相信波波的執教能力和智慧，我信波波那一套，更相信馬刺已經具備足夠贏球天賦和人手。目前看來我是錯了。
波波教練還讓斑馬處於「放養」成長階段，講白一點就是練兵，讓他熟悉NBA節奏、力量和對抗、打法，累積他的比賽經驗和信心。更意想不到的是Tre Jones沒有先發，馬刺先發主控是Jeremy Sochan，難以置信。然後，Doug McDermott每場只打16分鐘，Cedi Osman每場替補19分鐘，差不多，但我一直認為波波給這兩名前鋒太少時間。
Cedi Osman今年球季三分命中率4成1，Doug McDermott三分命中率4成7，我真不懂為什麼他們沒能得到更多上場時間和戰術空間，兩人都像沾醬油一點上上下下。我當然知道兩人防守都不好，但也沒那麼差，馬刺也沒有因為這兩人減少上場和戰術角色，防守提升上來。
波波教練應該要調整用人和先發、替補，拉防守、重建防守體系，重新把馬刺帶上贏球正軌，不是繼續他的瘋狂實驗和斑馬放養計畫。
斑馬可以防守，他足夠聰明，能守住禁區、保護籃板球，在禁區產生威脅性，這就是他可以做到的事。