4大幣別人身保險「責準率」明年調升 買這類美元保單估便宜近3成
明（113）年買保單變便宜了！金管會今（30）日宣布，提高明年度新契約保單「責任準備金利率」，包括新台幣、澳幣及歐元保單各提高1、2碼及4碼，美元保單依不同年期調高1至3碼，並於明年1月1日正式適用。由於保單「責任準備金利率」越高，業者所需提存金額越少，保費就會越便宜。根據金管會試算，以40歲男性來說，購買新台幣6年期終身壽險（不含生存保險金）可便宜12%，美元保單調高3碼，保費可降27%，歐元保單升4碼，保費省更多可達45%。
記者顏真真／台北報導
所謂「責任準備金」的提存為保險業務經營之一項保險成本，業者應依新契約責任準備金利率提存責任準備金，在進行保險商品的定價時，會將該項成本納入考量。而「責任準備金利率」，即壽險業針對保單提存未來年度的責任準備金適用的利率，當「責任準備金利率」越高，壽險業需要提存金額就會變少，使得保費有進一步的調降空間；反之，責任準備金利率越低，保費就可能調高，以避免壽險業出現虧損。
也因為責任準備金是保險業務經營之一項保險成本，保發中心每一年均會依前一年度7月至當年度6月，各幣別公債利率水準趨勢試算各幣別新契約責準利率，並於11月向金管會提出建議，金管會也在今日做出最新明年度決議。
相較現行新契約責任準備金利率，新台幣、澳幣及歐元保單各負債存續期間分別調升1碼、2碼及4碼；美元保單負債存續期間小於6年（含）調升3碼，負債存續期間介於6年至20年調升2碼，負債存續期間大於20年（含）調升1碼；至於人民幣則維持不變，並於明年1月1日正式適用。
以國人買最多的新台幣及美元壽險保單來說，金管會保險局試算，以40歲男性為例，新台幣保單調升1碼，終身壽險（不含生存保險金），繳費20年期可便宜7%，繳費6年期省12%左右，而定期險20年期則便宜0.7%。至於美元保單若調升3碼，終身壽險繳費6年期可便宜27%，若升2碼便宜19%，升息1碼保費可降10%。
至於其他幣別保單部分，保險局試算，同樣40歲男性，歐元繳6年終身壽險升4碼的話，保費最高降幅高達45%，澳幣保單可調降19%左右，而保險業者也評估，明年保單銷售可成長1至2成左右。