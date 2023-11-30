天氣預報／連下4天雨！東北季風「冷空氣發威」 1圖秒懂週末天氣
12月開始東北季風影響越來越明顯，中央氣象署表示，明（1）日至週末，北台灣持續維持整天濕涼，白天高只有攝氏18至22度，北海岸、宜蘭、大台北山有局部大雨，中南部也受一些水氣影響，但降雨情況較局部，高溫仍有攝氏約25至28度，全台低溫在五、六、日3天都落在攝氏15至19度，提醒民眾，週末外出務必攜帶雨具、注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，週五、週六北部、東半部及中南部山區有局部雨，其中北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，有局部大雨，尤其週五，中南部平地也有零星降雨的機率；北台灣整天偏涼，高溫僅約攝氏18至22度，中南部高溫約攝氏25至28度，各地早晚有涼意，中部以北、東北部低溫約攝氏15至17度，其它各地攝氏18至19度。
下週日（12月3日） 東北季風稍減弱，但各地感受仍較涼，北部、東半部及中南部山區持續有局部雨的情況，但整體雨勢稍縮減，中南部平地以多雲的天氣為主，北台灣白天高溫略回升攝氏1至2度來到攝氏20至24度，各地早晚低溫約攝氏16至19度，中南部要小心較大溫差。
氣象署表示，下週一（12月4日）東北季風減弱、氣溫回升，但環境水氣稍多，北部、東半部及中南部山區有局部雨，中南部平地多雲。北台灣白天高溫回升到攝氏24至25度，感受較舒適，各地早晚低溫也回升攝氏1至2度，但仍有涼意，提醒民眾，下週二至下週三（12月5日至12月6日）又會有一波東北季風增強，實際降溫情況還有待觀察，請持續留意最新天氣動態。