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培養外國網紅當宣傳！澳智庫：中國建立合唱團歌詠「黨的主旋律」

▲澳洲智庫一份報告指出，中國積極培養外國網紅與影音創作者，作為愛國愛黨宣傳工具。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲智庫一份報告指出，中國積極培養外國網紅與影音創作者，作為愛國愛黨宣傳工具。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

澳洲智庫最新報告指出，中國政府看準社群媒體與網路影響力，由當局培養一群外國網紅，他們被認為是不論對中國國內社會或對國外都能作為替北京當局宣傳的喉舌，尤其是在TikTok、YouTube和X（前推特）等平台上。

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澳洲戰略政策研究所（ASPI）發現中國主要影音串流平台如嗶哩嗶哩、抖音、西瓜等，出現多名活躍的外國網紅，並針對其影音內容進行研究，發表了一份「照中共歌單唱歌：外國影響者在中國宣傳體系中的作用」調查報告，其中搜集120多名外國網紅，發現這些擁有百萬粉絲的外國網紅被北京當局視為宣傳資產，正積極發揮影響力消除國際對中國的批評，宣揚「黨的主旋律」。

報告指出，中國政府近年積極在國內外社群平台尋找、挖掘那些擁有數百萬粉絲的外國KOL作為宣傳工具，例如以巨額獎金做為鼓勵，拉攏這些外國網紅製作親中共內容，在去年這場「我的中國故事」大賽中就以200萬人民幣的預算，取得至少10種語言、15個國家以上，超過6萬則短影音作為宣傳素材。

其中像是一名來自以色列的影音創作者高佑思（Raz Gal-Or）就走訪了新疆阿克蘇的棉花田，但早在2021年《紐約時報》就曾揭露高佑思的家人與中國政府有著緊密的商業關係，而他的影片內容也涵蓋替中國宣傳辯護、反駁對新疆施行強迫勞動等指控。

另一名美國影音創作者郭傑瑞（Gerald S. Kowal）則在2021年3月15日前往中國，並在拍攝抵達上海時的影片內稱「中國的防疫在全世界是最有組織的，我現在有自由且感到很開心」，惟彼時嚴厲的清零政策飽受國際批評，而這則影片不僅受到官媒央視認可，也被中國外交部發言人華春瑩轉發推播。

《自由亞洲電台》報導指出，這份報告點出了中國透過這些外國網紅建立起的宣傳「合唱團」在中國新冠疫情的國際敘事中發揮作用，最終目的更是維護由中共高層掌控的意識形態與話語權，藉此消除外國自由言論與批評的影響，報導更稱一名中國官媒編輯指出，北京當局的目的即是培養一批能夠在關鍵時刻站出來「為中國說話的『洋嘴』、『洋筆』、『洋腦』」。

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