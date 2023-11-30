培養外國網紅當宣傳！澳智庫：中國建立合唱團歌詠「黨的主旋律」

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報告指出，中國政府近年積極在國內外社群平台尋找、挖掘那些擁有數百萬粉絲的外國KOL作為宣傳工具，例如以巨額獎金做為鼓勵，拉攏這些外國網紅製作親中共內容，在去年這場「我的中國故事」大賽中就以200萬人民幣的預算，取得至少10種語言、15個國家以上，超過6萬則短影音作為宣傳素材。
其中像是一名來自以色列的影音創作者高佑思（Raz Gal-Or）就走訪了新疆阿克蘇的棉花田，但早在2021年《紐約時報》就曾揭露高佑思的家人與中國政府有著緊密的商業關係，而他的影片內容也涵蓋替中國宣傳辯護、反駁對新疆施行強迫勞動等指控。
另一名美國影音創作者郭傑瑞（Gerald S. Kowal）則在2021年3月15日前往中國，並在拍攝抵達上海時的影片內稱「中國的防疫在全世界是最有組織的，我現在有自由且感到很開心」，惟彼時嚴厲的清零政策飽受國際批評，而這則影片不僅受到官媒央視認可，也被中國外交部發言人華春瑩轉發推播。
《自由亞洲電台》報導指出，這份報告點出了中國透過這些外國網紅建立起的宣傳「合唱團」在中國新冠疫情的國際敘事中發揮作用，最終目的更是維護由中共高層掌控的意識形態與話語權，藉此消除外國自由言論與批評的影響，報導更稱一名中國官媒編輯指出，北京當局的目的即是培養一批能夠在關鍵時刻站出來「為中國說話的『洋嘴』、『洋筆』、『洋腦』」。