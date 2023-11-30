草莓季來臨！亞尼克冬季限定草莓生乳捲上市 每日限量300條
冬天到了就表示草莓季也即將來臨，亞尼克明天、12月1日推出冬季限定新品「鮮採草莓生乳捲」。使用台灣香水草莓，草莓酸酸甜甜的滋味，加上北海道奶霜及卡士達奶油，每日新鮮現做限量 300 條，除了草莓生乳捲，同場加映草莓系列甜點，如法式草莓芙蓮、歡樂鮮莓派等甜點，酸甜滋味絕對大大滿足草莓控的味蕾！此外，以芋頭甜點為主打的「食芋堂」，也推出了10款芋頭加草莓的甜點。
實習記者曾郁淇/綜合報導
除了草莓系列甜點之外，聖誕節當然也不能少了巧克力！亞尼克攜手法國品牌巧克力界 LV「Weiss」．推出榛果厚巧克力生乳捲，還有 Weiss72%巧克力塔聖誕雪人、Weiss榛果醬做的法式點心鎏金泡芙等甜點。
為迎接草莓季的來臨，以芋頭甜點為主打的「食芋堂」，一次推出了10款芋頭加草莓的甜點，「草莓芋子燒」，蛋香十足、口感柔軟的蛋糕中，捲入滿滿的鮮奶芋泥，再搭配上一顆顆完整草莓；「草莓甜心」，新鮮草莓與香草蛋糕組合而成，柔軟綿密的口感，是所有草莓愛好者不可錯過的經典口味；以及「草莓芋泥盒」，以黃金牛奶蛋糕為基底，再堆疊上超濃厚芋泥和卡士達，最後淋上手工鮮莓果醬，大口滿足滿分幸福。