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60名政大國際生組進香團！抬神轎遶境好興奮、吃辦桌感受人情味

▲60名政大國際生組「進香團」，抬神轎遶境體驗台灣廟宇文化。（圖／政大提供）
▲60名政大國際生組「進香團」，抬神轎遶境體驗台灣廟宇文化。（圖／政大提供）

記者李琦瑋／台北報導

國立政治大學中國文學系副教授高振宏發起帶領國際生參與景美集應廟聯合遶境巡安活動，報名反應踴躍，吸引來自日本、泰國、德國、馬來西亞、越南、奧地利及愛沙尼亞等各國近60位學生參與，一起感受台灣廟宇文化，國際生抬神轎遶境時直呼興奮、非常感動！

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本次景美聯合遶境巡安體驗活動，透過政大國合處的邀請，吸引了近60位國際生自願報名參與。高振宏提及，2週前巧遇集應廟總幹事高金良，聊到國際生對於台灣廟宇文化的好奇，便興起結合此次盛典讓國際生體驗的想法。

政大指出，每年農曆10月15日景美集應廟都會舉辦聯合遶境活動，日前集結木柵集應廟、景美代天宮、萬慶巖、公館福德宮等10間廟宇，陣頭從景美集應廟出發，國際生們一路推著神轎、協助發放結緣品，沿途隨行至各庄頭進行遶境巡安，路線橫跨景美、萬芳、興隆、公館等多地，場面熱鬧滾滾。

為協助國際生對在地廟宇文化的理解，高振宏與集應廟文史組統整廟史沿革及廟會活動資訊，濃縮並轉譯成英文，而廟方也特別製作轎班紀念衫，普發給每位參與盛事的學生，幫助他們理解文化與融入活動。

▲國際生們體驗「辦桌」文化（圖／Albert Yu提供）
▲國際生們體驗「辦桌」文化（圖／Albert Yu提供）
高振宏說，期盼藉由此次活動，讓國際生有機會了解台灣民間信仰，也能透過學生力量的加入，改變許多民眾對於台灣廟會文化的負面印象，晚上亦有不少國際生繼續參與辦桌饗宴，除了享用美食，更透過在地獨有的圓桌聚餐模式，感受濃濃台灣人情味。

「我覺得非常的開心！看見社區居民為了共同一件事集結、努力，非常感動！」來自泰國、就讀政大亞太研究英語博士學位學程的Panjasri興奮地分享，自己研究著重於儀式與宗教活動，一看到活動消息便馬上報名參加，「在泰國，我們沒有迎請神明拜訪其他廟宇的活動。」

Panjasri除了對廟宇文化感到新奇，也十分好奇台灣民間信仰對社區向心力的影響，更期待再次參與遶境。

活動當天，即使頂著烈日遶境，國際生的熱情也不減，景美集應廟董事長高義秀表示，「國際上很多都不知道台灣的廟宇文化是在做什麼，很歡迎國際生來參與，讓更多人知道我們民間信仰的美。」

政大指出，該校國合處積極打造與社區共好的政大國際村，落實「國際視野，在地體驗」的精神，期盼讓國際生深度參與社區事務，為在地社區帶來多語、多文化的文化互動機會。

國合處表示，政大希望國際生來台灣除了學中文和專業課程，也能深入認識台灣在地文化，很感謝景美集應廟給國際生難得的體驗機會，學生的反應很熱烈，期盼未來能持續合作。

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