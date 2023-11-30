60名政大國際生組進香團！抬神轎遶境好興奮、吃辦桌感受人情味

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政大指出，每年農曆10月15日景美集應廟都會舉辦聯合遶境活動，日前集結木柵集應廟、景美代天宮、萬慶巖、公館福德宮等10間廟宇，陣頭從景美集應廟出發，國際生們一路推著神轎、協助發放結緣品，沿途隨行至各庄頭進行遶境巡安，路線橫跨景美、萬芳、興隆、公館等多地，場面熱鬧滾滾。
為協助國際生對在地廟宇文化的理解，高振宏與集應廟文史組統整廟史沿革及廟會活動資訊，濃縮並轉譯成英文，而廟方也特別製作轎班紀念衫，普發給每位參與盛事的學生，幫助他們理解文化與融入活動。
高振宏說，期盼藉由此次活動，讓國際生有機會了解台灣民間信仰，也能透過學生力量的加入，改變許多民眾對於台灣廟會文化的負面印象，晚上亦有不少國際生繼續參與辦桌饗宴，除了享用美食，更透過在地獨有的圓桌聚餐模式，感受濃濃台灣人情味。
「我覺得非常的開心！看見社區居民為了共同一件事集結、努力，非常感動！」來自泰國、就讀政大亞太研究英語博士學位學程的Panjasri興奮地分享，自己研究著重於儀式與宗教活動，一看到活動消息便馬上報名參加，「在泰國，我們沒有迎請神明拜訪其他廟宇的活動。」
Panjasri除了對廟宇文化感到新奇，也十分好奇台灣民間信仰對社區向心力的影響，更期待再次參與遶境。
活動當天，即使頂著烈日遶境，國際生的熱情也不減，景美集應廟董事長高義秀表示，「國際上很多都不知道台灣的廟宇文化是在做什麼，很歡迎國際生來參與，讓更多人知道我們民間信仰的美。」
政大指出，該校國合處積極打造與社區共好的政大國際村，落實「國際視野，在地體驗」的精神，期盼讓國際生深度參與社區事務，為在地社區帶來多語、多文化的文化互動機會。
國合處表示，政大希望國際生來台灣除了學中文和專業課程，也能深入認識台灣在地文化，很感謝景美集應廟給國際生難得的體驗機會，學生的反應很熱烈，期盼未來能持續合作。