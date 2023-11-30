中市河川「魚」不能吃　議員：污水下水道未普及

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張芬郁表示，以大里旱溪廢河道大智排水魚群相當多，康橋也規劃有公眾釣魚池，但民眾釣到的魚都就地放生，不敢帶回食用，過去有移工釣魚食用，現在移工也被告知因河川污染釣起來的魚不能食用。
張芬郁表示，今年9月環保局統計河川污染來源，80%是生活污水、15%事業廢水、3%畜牧廢水，大里溪、頭汴坑溪、草湖溪是中度污染，旱溪、筏子溪、大肚溪輕度污染，21條區域排水，不是中度就是輕度污染。
張芬郁表示，如果污水下水道可以全面普及，河裡魚群可以釣來吃，不再是天方夜張譚，但根據國土管理署的統計，至今年10月，台中市的「公共污水下水道普及率」26.05%，以水利局每年2萬戶的接管速度，預計到116年底累計接管戶數約35萬戶，若以台中市總戶數105萬5530戶，可能必須再39.5年污水下水道才能全面普及。
張芬郁表示，大里霧峰區污水下水道接管率零，生活廢水排入雨水下水道，日積月累，油污泥塊造成排水溝阻塞案例不勝枚舉，她希望可以加速建置污水下水道。
市議員陳俞融則表示，台中四大河川綠川、柳川、梅川、麻園頭溪，其中三條流經北區，盧市府上任以來，綠川整治工程經費達9.5億、柳川有7.25億，柳川從跨過學士路自學士柳橋到五權柳橋這段柳川下游河道，尚未進行河岸改造，要求市府投入資源，繼續銜接柳川整體景觀規劃與改造工作，打造北區水岸生活綠廊。
水利局指出，自108年度起，為平衡城鄉發展，除原市區進行用戶接管外，已陸續推動原縣區的豐原、太平、大里、和平谷關及台中港特定區污水接管工程；另外，烏日系統也已通過環評及變更都市計畫，並提報中央爭取補助中；潭子系統亦已將推動計畫送中央審查中；大雅、神岡系統水資源回收中心用地目前則規劃納入大雅都市計畫，積極努力推動中。
另有關山區污水下水道建設，大甲溪沿岸水質水源保護區規劃有4處污水處理系統，其中梨山、環山及石岡壩3處系統都已完成，谷關水資源回收中心也已在今年動工，不管是原市區、山線、海線及屯區，污水下水道用戶接管工程皆持續在進行。