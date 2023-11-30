台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」 遊客逛過回不去
全台各縣市都有老街存在，它能夠呈現出一個地方的歷史人文特色，因此成為許多家庭出遊的首選。但過去只要提到老街，許多台灣人都會直覺想到日韓觀光客最愛的「九份老街」，如果要追求交通方便則是坐捷運就能到的「淡水老街」。不過，根據觀光署的最新統計資料顯示，上述兩處都不是台灣老街訪客數最多的景點，新王者是位處高雄的「旗山老街」，今年1至9月份，當地已有613萬人次到訪。
記者潘毅／綜合報導
近年來，有些老街也面臨與夜市相同的問題，就是差異性越來越小，例如「在淡水老街竟能買到三峽老街金牛角」，不少民眾抱怨越來越老街難逛，至於日韓觀光客最愛的「九份老街」，則是交通問題最為人所詬病。
根據觀光署公布的「遊憩景點人數統計」資料顯示，在全台灣知名的老街區類別中，2023年1至9月累積造訪人數最多的是位於高雄市的「旗山老街」（Qishan Old Street），總計有613萬人次到場觀光，登頂新王者；第二名則是「淡水老街」所在的金色水岸，累積造訪人次為334萬7103人。至於「九份老街」（瑞芳風景特定區）則排在第三名，累積造訪人次為306萬。
實際查找老街新王者「旗山老街」的Google地標，發現當地累積了2萬8千多則評論，仍有4.2顆星的高評價，不少遊客紛紛大讚：「老街的香蕉冰好好吃」、「旗山老街，街道很好逛，都是滿滿的美食，還有旗山名產，香蕉蛋糕、香蕉冰、鴨肉飯都好吃，很推薦假日來走走」、「旗山老街規模不是很大，但卻是我逛最多次的老街」、「一個充滿人情味和歷史底蘊的地方，適合品味當地美食、欣賞古老建築」。
事實上旗山老街因位處農產富饒之地，自清朝起便開始繁華，而當地巴洛克式紅磚建築，都有被完善保存至今日，許多也變成指定古蹟。加上旗山盛產香蕉及蔗糖，老街內許多香蕉特色的新點心，是近年發展出的新特色，老街附近還有鼓山公園、孔廟及武德殿等景點，因此成為許多南部民眾一日遊的最佳首選。