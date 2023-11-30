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寇乃馨結婚14年被質疑生不出娃　「鬆口未懷孕原因」黃國倫傻眼

▲寇乃馨（左）和黃國倫結婚14年，都沒生小孩，被質疑生不出來，她正面回應是怕生女兒像黃國倫，黃國倫一旁傻眼中槍。（圖／寇乃馨IG）
▲寇乃馨（左）和黃國倫結婚14年，都沒生小孩，被質疑生不出來，她正面回應是怕生女兒像黃國倫，黃國倫一旁傻眼中槍。（圖／寇乃馨IG）

記者黃盈容/綜合報導

52歲女星寇乃馨2009年嫁給資深音樂人黃國倫，夫妻感情甜蜜，經常放閃，是演藝圈中模範夫妻檔。不過，2人結婚14年膝下無子女，就被質問「到現在都沒有小孩是生不出來嗎？」寇乃馨親自在IG解答，不生小孩的原因，「我沒辦法想像萬一我生出來是個女兒，她長得像黃國倫，我該怎麼辦？」黃國倫在一旁傻眼尬笑。

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▲寇乃馨常被酸生不出來，乾脆拍影片反擊酸民。
▲寇乃馨常被酸生不出來，乾脆拍影片反擊酸民。（圖／寇乃馨IG）
寇乃馨和黃國倫結婚14年，三不五時就被關心生育問題，她正面迎戰，昨（29）日自己PO影片解答。掌鏡的藏鏡人犀利問寇乃馨「結婚14年，到現在都沒有小孩是生不出來嗎？」她直說「努努力就可以生出來，為什麼會生不出來？」笑說是怕生女兒會像黃國倫，「是個災難」，黃國倫在一旁只能尷尬微笑。

寇乃馨幽默表示：「你想想看黃國倫如果紮兩個辮子，是不是很恐怖！」黃國倫莫名中槍，不禁反嗆「妳怎麼知道像我不好」，但被寇乃馨問「你想要女兒像你嗎？」他自己想了想也認同「我會禱告不要發生這件事」。

▲寇乃馨（左）與黃國倫結婚多年，感情甜蜜。（圖／寇乃馨提供）
▲寇乃馨（左）與黃國倫結婚多年，感情甜蜜。（圖／寇乃馨提供）
寇乃馨接著正經說，覺得夫妻倆都還像小孩，深怕有寶寶會顧到不見，直言「我們把自己顧好，就是盡到社會責任。」她也透露，有用正常避孕方法，但如果意外懷孕還是會生下。

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