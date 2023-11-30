台南市大成國中克難龍隊初試啼聲便得甲等獎

「龍」一向是中華民族獨有的幻想靈物，舞龍從早期祭祀、祈雨變成節慶常見的表演節目。各級學校民俗體競賽促使舞龍運動在校園紮根，競技舞龍一般都是9節，由11位成員上場進行動態的起伏、翻滾、騰越、纏絞、穿插等動作，是體力、耐力和毅力的考驗。
台南市傳統升學名校大成國中舞龍社才成軍2年，校長陳惠文表示，大成近年著重多元教育，學校早先有烏克麗麗社、戰鼓社、二胡社和最夯的熱舞社，2年前因緣際會成立舞龍社的原因係日新國小舞龍隊畢業後失去繼續參與的舞台，所以日新校長找上她，她也樂意給這些小朋友延續興趣的機會，所以就成立舞龍社。
只是社團制的舞龍社成員有全校成績前10名的，也有倒數幾名的，每周只練習兩小時，而且都由學長姊帶學弟妹練習，這次比賽還因國3學生準備升學，所以就只有國1、2同學參加。
成立舞龍社之初，大成國中完全沒有舞龍的實務經驗，還是由日新國小校長幫忙找教練。連龍、鼓、鑼、鈸等器具，都是玉井國中半借半相送的，但在現任教練、也是大成國中校友謝宗哲帶領下，成軍才1年的舞龍隊，就以接近特優的成績拿到台南市比賽的優等獎，獲得第一筆獎金3萬元，就拿去給破舊的豆豆龍更換新「龍袍」，而鼓、鈸也破損不完整，比賽服裝還是靠雲林在台南同鄉會贊助才能順利出征。
成軍2年的克難龍隊就挑戰全國性大賽，陳校長指出，參賽只是為了傳承，告訴小朋友要有寬廣的視野，但在4支競技舞龍混合組的國中隊伍當中僅輸特優的傳統舞龍重點學校芳苑國中1分，倒也是一個驚喜。
我是廣告 請繼續往下閱讀