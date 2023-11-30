男子上班開車撞到哈士奇！心疼載回公司 同事傻眼：牠不能上車
在路上撞到狗狗一定超緊張的！國外一名上班族要去公司的途中，在高速公路上不慎撞到一隻動物，男子下車查看之後發現是一隻流浪狗，擔心受傷的牠無法生存，於是把牠抱到車子後座帶到公司裡，沒想到同事看到狗狗相當傻眼，表示「你怎麼敢讓牠上車？這是一隻郊狼啊！」才讓該男子恍然大悟，自己撞到的根本不是哈士奇也不是牧羊犬，而是一隻郊狼。
記者張嘉哲/綜合報導
根據外媒報導，加拿大一名男子名為艾里（Eli Boroditsky），平常是在公司上夜班，他某天一如既往地開在高速公路上，結果突然一隻動物闖到車前，艾里來不及煞車因而撞上，隨後他也立刻把車停在路肩下車查看，發現自己撞到一隻狗，因為狗狗已經受傷躺在路邊，艾里擔心牠無法在此生存，於是把牠抱上車，預計載到公司去再行處理。
艾里在安置狗狗時，發現牠個性非常的溫順，也會讓人撫摸，接著他到公司之後，也跟同事分享剛剛所發生的一切，沒想到同事看了狗狗之後非常傻眼，表示這隻並不是一般的流浪狗，而是一隻「野生郊狼」，同事也驚訝怎麼敢讓牠上車。
隔天艾里馬上就聯繫野生動物保護組織，請他們將郊狼帶走，在收容機構接受治療，救援者表示，牠身上只有幾處外傷，健康狀況大致良好，預計復原幾周後就能進行野放；而艾里則表示，自己原本自己撞到是哈士奇或者是德國牧羊犬，當時沒想太多就把牠帶上車，深怕牠被其他野生動物殺死獵食，沒想到自己帶上車的是一隻野狼。