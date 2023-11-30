全家霜淇淋對手來了！這家12月推巧克力霜淇淋對決 1支只要20元
12月是巧克力霜淇淋的對決月！全家再度與精品巧克力畬室聯名推「巧克力霜淇淋」，12月5日正式在各門市開賣，12月31日前，憑FamiPort票券，可享霜淇淋買1送1優惠，換算1支最低25元。不過，才推出芥末霜淇淋的IKEA今（30）也宣布，明12月1日推出「厚巧克力霜淇淋」，1支20元，頗有與全家畬室巧克力霜淇淋叫戰的味道。
記者徐銘穗/綜合報導
每年推出都大受好評的「畬室巧克力霜淇淋」，將在12月5日回歸，畬室曾榮獲法國巴黎世界巧克力大賽，口感微甜不膩。去年（2022）12月全家也曾推出「畬室濃黑巧克力霜淇淋」、2021年12月則是「畬室橙香巧克力霜淇淋」，而今年12月的巧克力風味尚未公布，冰淇淋狂粉們敬請期待。
而IKEA今（30）發布12月新菜單，在美食小站部分出現「厚巧克力霜淇淋」，是IKEA首度推出巧克力口味的霜淇淋，嚴選可可含量高達55%的比利時黑巧克力，入口感受濃郁巧克力的苦甜醇香，配上綿密細緻的口感，甜而不膩的大人味，更吸引人的是不用等買一送一特價，IKEA巧克力霜淇淋1支賣20元，預料將吸引一波巧克力霜淇淋熱潮。