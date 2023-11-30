日本2023年逾3萬種食品漲價！因缺工與原物料飆漲 岸田誓言應對
民以食為天，通貨膨脹反映在食品價格上漲時，總是讓民眾最有感。日本帝國數據庫今（30）日發佈的調查結果顯示，日本2023年漲價的食品品項達到3萬2395種，比去年漲價的食品品項2萬5768種大幅增加，連兩年創新紀錄。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同社》報導，食品漲價的原因主要是原物料成本上漲以及缺工導致的薪資成本上漲，這些增加的成本，最終都反映在銷售的價格上，轉嫁給消費者負擔。從具體種類來看，漲價的加工食品達1萬1837種，種類最多。之後依次為調味料8052種、酒類和飲料6175種、點心2270種、乳製品1533種。
展望明年，在2024年4月前預計將漲價的食品種類為1596種，漲價趨勢較這兩年有所回落，大規模漲價預計到2024年春季將逐漸趨於平息，主要是因為廠商已透過這兩年的漲價，提高自身的盈利狀況。然而，隨著日圓長期貶值以及日本缺工只會越來越嚴重，原物料與人力成本仍可能持續增加，未來還是有機會出現「斷斷續續的漲價潮」。
日本首相岸田文雄日前曾宣示，將「動用一切政策」力求克服物價飆升對經濟帶來的影響，具體對策包括促進企業加薪以及推動減稅。