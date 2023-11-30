受王室任命新職位！泰國前總理帕拉育成樞密院成員 泰王親自任命
今年泰國大選慘敗的現任總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）透過2014年的軍事政變上台，過去執政近10年。今年8月卸任總理後，被泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）任命為樞密院成員。自11月30日起，這位泰國前陸軍司令兼2014年政變領導人，正式成為樞密院最新成員。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國樞密院是由泰國王任命的一個諮詢機關，一般由已卸任的泰國總理和退役將領組成。根據《泰國憲法》規定，樞密院由少於18人的顧問官構成，在院長的掌控下運行，可在國王缺位時擔任泰國攝政官。
樞密院普遍被認為能代表國王行使政權，並對泰國軍方、泰國政府構成一定影響力，近年來更被外界質疑干涉泰國政治。而根據29日出版的泰國《皇家公報》，帕拉育被泰王瓦吉拉隆功任命為樞密院成員。
69歲的帕拉育是軍人出身，自2014年發動軍事政變上台後，執政將近10年令泰國民眾對現任執政聯盟失去耐性，年輕世代更對軍事政變極度反感。
儘管如此，過去帕拉育的執政受到王室和保守派勢力的支持，如今即便大選慘敗，仍被泰王欽點當國事顧問，足見受到泰王倚重。