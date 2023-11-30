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兩岸關係如何繼續？賴清德：陸若願予對等尊嚴、台灣的門為其而開

▲民進黨總統候選人賴清德今（30）日於「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」上，與商總理事長許舒博談及兩岸關係。（圖／記者嚴俊強攝）
▲民進黨總統候選人賴清德今（30）日於「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」上，與商總理事長許舒博談及兩岸關係。（圖／記者嚴俊強攝）

記者鄭妤安／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（30）日於「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」上談及兩岸關係時指出，以對話取代對抗、交流取代圍堵，這時他從政以來面對兩岸問題，不變的初衷，只要中國對等尊嚴，「台灣的門永遠是開的，我願意幫助中國」。

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九大工商團體針對總統參選人舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，並於今日下午邀請賴清德前來與會，與工商界共同探討台灣經濟發展藍圖。會中，賴清德表示，國家追求的是長治久安，企業經營則追求永續發展，兩者如同跑馬拉松，都需要一位有經驗的領航員，  而台灣如今已是世界關鍵字，台灣從專制獨裁的黑暗年代，走到現在的民主開放。根據經濟學人與自由之家評比，台灣的民主是去全球第10，亞洲第1；國家經濟上，台灣也從2016年的第14名，進步到如今第6名。

賴清德指出，將延續「4大堅持」來守護區域和平穩定，其中包括永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國的前途須遵循台灣人民的意志。

未來，會在「4大堅持」之上推動「和平4大支柱行動方案」，包含充實台灣自我防衛的能力、強化台灣的經濟安全與科技實力、建立與全世界民主國家的夥伴關係、建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。賴清德表示，「和平」會是其未來施政的燈塔，「民主」則是指南針，讓台灣不僅僅安全，且台海穩定。

他強調，有民主才有自由，有自由才有人權，這並非政治口號，這是實際生活。商總理事長向賴提問指出，兩岸交流已30餘年，兩岸經貿要在短時間內終止，不大可能，兩岸關係與交流該如和發展？賴清德回應，自己曾於2014年參訪上海，當時他曾表示兩岸應以對話取代對抗、交流取代圍堵，這時他從政以來面對兩岸問題，不變的初衷，兩岸合作對雙方人民福祉是有幫助的，但可惜的是，中國設定許多前提，造成兩岸關係無法持續。

賴清德指出，此情也不利於中國，但陸非得要台灣接受一個中國的原則、九二共識，否則不與台灣合作，甚至每到選舉就採取政治手段。他認為，中國必須了解，台灣社會是心存善念的社會，中國哪一次天災地變，台灣沒有出錢出力？台灣想要和平，中國要了解台灣民意走向，「台灣如果接受九二共識、開放服貿、大量陸生來台就業，台灣就能得到和平嗎？」

最後，賴清德表示，中國將路堵住，台灣企業就走另外一條路，還能走得更成功，但他仍強調，若他當上總統，只要中國給予對等尊嚴，「台灣的門永遠是開的，我願意幫助中國」，一個穩定的中國，可提供安全的台灣，中國也必須認知到，一個繁榮的台灣，可以促成進步的中國，「大家都有好處！」

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