美元恐貶向100！專家解析關鍵原因 留意PCE通膨、Fed主席談話
本周美元指數下降趨勢加劇，104、103 關卡都先後失守，主要原因與多位美國聯準會（Fed）官員的密集發言有關。雖然市場早就預期12月不會進一步升息，但最新情況有多達3名一路以來都支持升息的「鷹」派官員，表示了12月維持貨幣政策按兵不動的想法。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正今（30）日更提到，若最新公布的美國PCE通膨指標，跌幅符合或甚至遜於預期，將進一步利空美元，緊接聯準會主席鮑爾發表一致性鴿派言論，美元指數的下跌趨勢將難以逆轉，可能貶向100關卡。
記者顏真真／台北報導
楊傲正表示，今日是11月最後一個交易日，以目前美元、非美貨幣和黃金等價格來看，今日顯得格外重要，假如今日收盤前價格和趨勢變動不大，月線圖將產生確認信號，指引各產品接下來的走勢。本周美元指數104、103 關卡都先後失守，主因美國聯準會有多達3名一路以來都支持升息的鷹派官員，表示12月維持貨幣政策按兵不動的想法，在這些言論發表後，市場預期12月升息的概率只剩下3.6%，市場更把降息的時間表再提前，目前已有62.5%概率認為明年5月就會開始降息1碼。
也因為今日是11月最後一個交易日，除了技術圖是關鍵所在，也有重要數據公布，PCE通膨指標是美國聯準會最為重視的指標，市場預期美國PCE通膨從3.4%跌至3%，核心PCE也從3.7%跌至3.5%，假如跌幅符合或甚至遜於預期，將進一步利空美元指數。
另外，楊傲正提到，本周多位聯準會官員密集發言，主席鮑爾也將在周五壓軸登埸，美國聯準會年底最後一次利率會議將在12月14日的淩晨登場，鮑爾如果跟其他官員發表一致性鴿派言論，美元指數的下跌趨勢將難以逆轉
楊傲正分析，美元指數本周持續下跌，從月線圖看從106水準跌至103水準，非美貨幣、油價、黃金價格都明顯上漲。從月線圖看，美元指數原本在前2個月有望向上突破，但最終回落至 103水準附近，下方支持在100.82、99.58水準，也就是說美元指數回到了今年3至9月的橫行盤整區，下跌趨勢延續，可能將進一步跌至100.82水準。他預期，除非今日美元指數猛然收復104水準上方，否則12月上旬進一步回落的機率較大。