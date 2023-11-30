沒選上總統、市長還被罷免！賴清德斥韓國瑜糟糕喊「讓國會過半」

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在蕭美琴致詞結束後，賴清德隨後抵達現場，受到民眾團團包圍，眾人高喊「謝佩芬凍蒜、蕭美琴凍蒜！」等語。賴清德在致詞時表示，要支持謝佩芬有三項理由，包含為台灣栽培人才進入立院，「她認真100分，這次受到民進黨徵召，從早上拚到晚上，這一定要給她支持與肯定」，再來就是專業100分、外交100分，「謝佩芬曾在聯合國服務過，這要栽培她成為第二位蕭美琴！」
賴清德提到，若謝佩芬能當選，不只為台灣栽培好人才，也代表她的對手王鴻薇落選；賴也批評，韓國瑜過去在立院不只有「䆀」能形容，他沒選上總統、市長也被罷免，現在還是國民黨不分區第一名，要當立法院長。
賴清德直呼，國民黨將韓國瑜列入不分區第一名，大家能同意他當立法院長嗎？但如何阻擋他？「當然不能擋在立法院，就要讓謝佩芬當選，讓民進黨國會過半！」
「美德贏台灣！」賴清德提到，每次總統大選，台灣都站在十字路口，要向前走、還是倒退走，一個是依賴中國，一個是勇敢向前行，而這7、8年，台灣得到國際社會肯定，其民主、自由成績都受到國際社會肯定，這條路走來不容易。
賴清德呼籲，選對的人，走對的路，這次選舉大家一定要出來投票，總統支持賴清德、副總統支持蕭美琴、立委支持謝佩芬，大家要繼續走正確的路，一定要向前走，更好的未來還在前面。
最後，賴清德向鄉親拉政黨票，他說，此次民進黨推出的不分區立委是秉持民主大聯盟精神，他也高喊「搶救王義川」；他強調，王義川當選，國會一定會過半，「搶救王義川，國會就能過半！」
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