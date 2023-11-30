李㼈出外景隨身攜帶「10萬現金」！王仁甫親解原因：要放款

資深男星李㼈帶著女兒紫嫣上中視《飢餓遊戲》，節目歡慶七週年前往澳門出外景，由王仁甫和許孟哲各自領隊，與隊員一起玩遊戲拚「飢餓鈔」，輸的一隊，隊長必須面臨自掏腰包請全員吃豪華晚餐當懲罰。當吃飯時，李㼈霸氣掏出包包裡的兩疊厚厚紙鈔，目測至少有10萬元現金，讓眾人看傻！王仁甫打趣解釋原因：「他主要帶來就是要放款給我。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲李㼈（左）、篠崎泫體驗澳門塔高空彈跳。（圖／中視提供）《飢餓遊戲》七週年澳門行，製作人和主蔡黃汝，以及來賓李㼈、篠崎泫共4人，體驗澳門旅遊塔高空笨豬跳，在批踢踢上引發熱烈討論，李㼈首次上《飢餓遊戲》，就挑戰高空彈跳，網友大讚「岳父真男人」、「當過武行就是不一樣」、「顧頭髮好好笑」。而篠崎泫邊跳邊說英文「let me down」，克服恐懼的勇氣讓網友佩服；蔡黃汝則是因為製作人加碼「飢餓鈔」，說跳就跳被封「大膽花」，眾人為節目賣命演出，開出1.41高收視（收視人口數近70萬人）。本周依舊是澳門行，眾人在入住飯店的水池挑戰五關接力賽，紫嫣錄製外景節目充滿活力，頻呼「外景好好玩」，還自願當第一棒，從頭玩到最後，其中有一關挑戰「水上滾筒」要滾20圈，堪為魔王關卡，讓紫嫣頓時腿軟，玩到最後一關，整個人氣喘吁吁，離開泳池時已沒力到跌倒，王仁甫見狀很擔心：「妳這樣妳爸會心疼」，而李㼈見到女兒玩遊戲這般拚命，心疼透露：「這個差不多是她2年的運動量」。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 李㼈探班《未來少女》逼哭一票粉 紫嫣曝「媽媽一邊看一邊哭」《未來少女》薄荷水晶、緋紅魅影獲滿分！李㼈應援以紫嫣為傲《未來少女》最終回！李㼈現身逼哭全場 喊話紫嫣：妳是我的驕傲金鐘58／《飢餓遊戲》成員病逝！製作人淚喊：獻給另外世界的好友