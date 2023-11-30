賴清德談台灣經濟成長 盼當選GDP拚3.5%以上、能達成4%更好
民進黨總統候選人賴清德今（30）日於「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」上談及台灣經濟，他表示，馬前總統8年任內平均經濟成長率為3%，蔡總統為3.4%，盼未來若當選總統，經濟成長率不應低於3.5%，若能達成4%當然更好。
記者鄭妤安／台北報導
九大工商團體針對總統參選人舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，並於今日下午邀請賴清德前來與會，與工商界共同探討台灣經濟發展藍圖。會中，賴清德表示，國家追求的是長治久安，企業經營則追求永續發展，兩者如同跑馬拉松，都需要一位有經驗的領航員， 而台灣如今已是世界關鍵字，台灣從專制獨裁的黑暗年代，走到現在的民主開放。根據經濟學人與自由之家評比，台灣的民主是去全球第10，亞洲第1；國家經濟上，台灣也從2016年的第14名，進步到如今第6名。
賴清德表示，地緣政治衝突的狀況下，台積電及其他大廠會被延攬到其他產業去投資，半導體產業固然是台灣產業發展的優勢，也是台灣貢獻全球經濟發展的責任，他嚴正說道「我們有這個責任」，並強調，半導體是一個合作的產業，台灣應有團結合作的心，去促成世界的經濟發展，若佔為己有對台不利。
針對工商界問及台灣經濟，賴回應，馬前總統8年任內平均經濟成長率為3%，蔡總統為3.4%，他認為在全球智慧化的時代下，等於提供給台灣機會，而地緣政治的變化，也讓民主台灣更有機會發揮所長，因此我認為未來若當選總統，希望持續進步，經濟成長率不應低於3.5%，若能達成4%當然更好。