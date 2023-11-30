因應鋼品低排碳需求！中鋼第一熱軋工場導入智能溫控系統

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王錫欽說，面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼持續導入及發展各項先進減碳技術，透過製程碳足跡盤查，深化能源效率提升工作，並搭配創新研發及引進智慧製造技術等方式，加大減碳力道，而第一熱軋工場加熱爐智能化溫控系統的開發成功，實踐中鋼推動低碳及數位轉型目標，也累積更多AI智慧應用的開發經驗，強化生產設備系統維護能力，提高製程穩定性的同時，也降低營運成本，並進一步縮短新研發精緻鋼品的量產時程，力助中鋼朝低碳智慧化的精緻鋼廠目標，再往前跨出一大步。
王錫欽指出，中鋼近年來加大力度推動減碳工作，陸續將第一熱軋工場的3座傳統加熱爐升級為低能耗的蓄熱式加熱爐，並導入研發部門自力開發的「加熱爐智能溫控系統」，新系統不僅融入中鋼爐控員30年以上經驗，更結合預測、最佳化及機器學習等AI智能技術，並開發出包括三維胚溫計算、胚溫預測控制、加熱爐製程模擬、機器學習回饋及設備監診預警等5大智慧功能。
王錫欽並指出，面對數位轉型浪潮，中鋼今年成立「數位轉型推動小組」，在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，陸續導入AI智慧製造及開發成功案例，而中鋼第一熱軋工場建置加熱爐智能溫控系統，將鋼胚實際溫度預測結合製程動態即時調控，使最終熱軋鋼捲的產出品質，得以穩定控制，達到智慧製造目的，期將智慧製造成果，再同步於其他產線平行擴展，朝高值化精緻鋼廠目標邁進。