00919高息ETF 12月配0.55元 連三季年化配息率破10%
00919群益台灣精選高息ETF即將在12月迎來第三次配息，自從連續兩次配出超過10%的年化配息率，引爆市場高股息投資話題後，接下來的配息概況更是眾所矚目。根據官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為新臺幣0.55元，若以11月30日收盤價（21.65元）來算，單次殖利率就有約2.54%，年化報酬率連續三季衝破10%，00919本次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。
記者許家禎／台北報導
市場法人表示，00919前兩次配出0.54元高息，就在市場期待第三次是否能繼續配0.54元之際，在第三次竟配出0.55元。00919連續3次配息都能配出每股不低於0.54元的好水準，關鍵在於其兩段式選股策略，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。
「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。
此外，00919重視EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，目前00919群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益為2.23元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求。