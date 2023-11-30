特企／GO SURVEY論壇洞悉大通膨時代　掌握世代消費關鍵

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳為論壇活動引言時表示，疫後全球通膨情況已成為新常態，根據GO SURVEY調查顯示，超過7成消費者表示每月的支出明顯持續增加，消費者對荷包縮水大有感，消費行為和消費取向也呈現跨世代的差異，比方寬鬆世代可支配所得較低但在消費時注重個人自我實現，青壯年族群發展斜槓人生，中高齡世代追求心理價值等，了解不同世代並找到消費者心中「消費價值」和「心理價值」的平衡點，才能抓住顧客。透過今年的消費趨勢論壇，希望為品牌和運營夥伴梳理商務經營的新策略，透過龐大的數據資料庫掌握消費者興趣及偏好，為品牌精準找到顧客，在瞬息變化的市場環境中保持關鍵行銷競爭力。
GO SURVEY最新消費者白皮書報告指出，疫後民眾更關注健康重要性，在「身體與心靈」層面的滿足已成為跨世代族群共同追求的議題。在多元化的市場變化下，各品牌更需透過分眾市場策略，掌握不同年齡層價值觀需求，顧客性別、年齡、地區等輪廓，從世代價值觀的差異化找尋突破口，才能精準觸及目標客群。
HAPPY GO行銷部資深協理丁立雯則分享以走入人心的會員經營三大心法，在競爭激烈的市場搶占高價值顧客。第一運用「點數串聯多角化經營」提供消費累兌點及回饋，精準掌握消費者輪廓，了解消費者的喜好及購買習慣；進一步以「會員數據分群」，依據新舊客、地區性等因素進行差異化溝通，舉例來說，HAPPY GO透過千萬卡友的消費軌跡，成功打造了五大商圈經濟的會員經營模式，以新竹及台中商圈為例，20-30世代在整體佔五成比例，主力客群相對於其他商圈更年輕，因此鎖定不同世代的目標客群，掌握各年齡層的消費取向，再運用個人化數位行銷以投其所好。在百家爭鳴的會員經營市場，唯有結合數據、數位和點數的循環促動，持續解讀消費者行為面貌，吸引精準消費者，創造高價值的轉換。
HAPPY GO智慧媒體部副總監劉艾薇從長期運用多元實名數據進行數位行銷的iCONNECT角度來分享，在大通膨時代品牌從產品提供者轉為價值提供者時，如何以超個人化的行銷開創市場新機會。透過跨場域、跨視角的顧客分析，打造全方位的超個人化行銷，在開拓商機的同時也能鞏固忠誠客戶並開創新市場。
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY年度消費趨勢論壇
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