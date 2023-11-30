鼓山魚市場調整經營內容   預計12月重新開張再出發

打造城市美術館 台中「誠品生活480」12/1開放體驗

▲ 台中「誠品生活480」12/1開放部份樓層體驗，今日搶先開箱。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)
▲ 台中「誠品生活480」12/1開放部份樓層體驗，今日搶先開箱。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)

記者金武鳯/台中報導

台中七期又多了一家百貨商場！以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」，今天宣布5樓以下自12月1日開放體驗，並搶先開箱。「誠品生活480」位於原衣蝶百貨舊址，全店共8層樓7500坪，匯聚逾百家品牌，期望透過閱讀、設計、藝文展演、美食饗宴等多元面向，體現文化生活美學，打造城市中一處安放身心靈綠洲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
誠品生活480今天搶先開箱5樓以下各樓層設計風格及進駐品牌。一樓戶外廣場逾500坪空間，遍植超過80種台灣原生植物，打造綠意盎然的休憩廊道，彷彿城市中的綠洲。一樓大廳全白挑高空間，配合耶誕節到來，特別策劃聖誕尋禮計畫，將台灣插畫家Croter的創作變成3米高繽紛「耶誕書」，加上琳瑯滿目耶誕禮物，營濃濃佳節氛圍，讓人留連忘返。

▲將台灣插畫家Croter的創作變成3米高繽紛「耶誕書」，加上琳瑯滿目耶誕禮物，營濃濃佳節氛圍，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)
▲將台灣插畫家Croter的創作變成3米高繽紛「耶誕書」，加上琳瑯滿目耶誕禮物，營濃濃佳節氛圍，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)
此外，體現「城市美術館」設計美感，誠品生活480三至四樓，以莫蘭迪色系呈現優雅的時尚生活風格，打造獨特美感生活體驗。全台獨家全新跨界品牌「溫室。裏│SUMI said X 酉5pm」，由台灣女裝設計SUMI與植物景觀設計品牌5PM共同打造療癒溫室，集結設計服飾、輕婚紗、綠藝植栽及美味輕食咖啡，為生活增添儀式感。

另來自澳洲的時尚丹寧與生活風格品牌首次推出全台最大、品項最豐富的複合概念店「ONE TEASPOON X DEUS」，以帥氣女裝丹寧服飾聯手衝浪、滑板等戶外生活風格。誠品生活480亦引進多家獨一無二的品牌，來自法國普羅旺斯40年的自然系香氛品牌「PLANTES & PARFUMS」，由「世界香水之都」格拉斯的香水大師精心打造。

▲首次在台開展實體店的法國環保生活品牌「WHAT MATTERS」，從裡到外實踐極簡主義，(圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)
▲首次在台開展實體店的法國環保生活品牌「WHAT MATTERS」，從裡到外實踐極簡主義，(圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)
還有首次在台開展實體店的法國環保生活品牌「WHAT MATTERS」，從裡到外實踐極簡主義，明星商品牙膏全系列皆使用防滑強化玻璃瓶和壓頭設計，天然配方亦獲歐盟有機認證！集結綠色生活與台灣質感選品的「誠品生活精選expo SELECT」搜羅品味生活、風格穿搭、趣味生活等近50家精選品牌，12/1起於expo單筆滿800元，可享免費包裝禮品服務。

▲位於五樓的誠品書店首推「職人導覽服務」外，有窗有陽光與綠意是誠品最大特色。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)
▲位於五樓的誠品書店首推「職人導覽服務」外，有窗有陽光與綠意是誠品最大特色。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.30)
除了綠意盎然的設計，位於五樓的誠品書店首推「職人導覽服務」，邀請讀者沿著長達50公尺的十字動線探索3大主題書區，徜徉書海中。書店裡還有延續誠品行旅「款待人、款待心」精神的餐飲品牌「eslite café」，提供晨醒人到夜讀者都能盡情享受的全天候餐食。

堅守醫院第一線 臺中榮總志工隊獲頒全國績優第一名

台越訂定互訪200萬人次目標 明年台越觀光會議在台中

農村水保署讚種瓜坑野溪復育是典範 期許引領全台投入

「臺中領鮮」優質農特產品 中部30家楓康超市開賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞