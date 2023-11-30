打造城市美術館 台中「誠品生活480」12/1開放體驗

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此外，體現「城市美術館」設計美感，誠品生活480三至四樓，以莫蘭迪色系呈現優雅的時尚生活風格，打造獨特美感生活體驗。全台獨家全新跨界品牌「溫室。裏│SUMI said X 酉5pm」，由台灣女裝設計SUMI與植物景觀設計品牌5PM共同打造療癒溫室，集結設計服飾、輕婚紗、綠藝植栽及美味輕食咖啡，為生活增添儀式感。
另來自澳洲的時尚丹寧與生活風格品牌首次推出全台最大、品項最豐富的複合概念店「ONE TEASPOON X DEUS」，以帥氣女裝丹寧服飾聯手衝浪、滑板等戶外生活風格。誠品生活480亦引進多家獨一無二的品牌，來自法國普羅旺斯40年的自然系香氛品牌「PLANTES & PARFUMS」，由「世界香水之都」格拉斯的香水大師精心打造。
還有首次在台開展實體店的法國環保生活品牌「WHAT MATTERS」，從裡到外實踐極簡主義，明星商品牙膏全系列皆使用防滑強化玻璃瓶和壓頭設計，天然配方亦獲歐盟有機認證！集結綠色生活與台灣質感選品的「誠品生活精選expo SELECT」搜羅品味生活、風格穿搭、趣味生活等近50家精選品牌，12/1起於expo單筆滿800元，可享免費包裝禮品服務。
除了綠意盎然的設計，位於五樓的誠品書店首推「職人導覽服務」，邀請讀者沿著長達50公尺的十字動線探索3大主題書區，徜徉書海中。書店裡還有延續誠品行旅「款待人、款待心」精神的餐飲品牌「eslite café」，提供晨醒人到夜讀者都能盡情享受的全天候餐食。