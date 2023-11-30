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阿部瑪利亞來台6年！自爆「45歲才會結婚」　算命2巧合大喊好神奇

▲阿部瑪利亞來台灣發展已經6年，昨日也迎來28歲生日，她悄悄分享被算命師預測會在45歲這年結婚，2種巧合讓她直呼：「好神奇！」（圖／麥卡貝提供）
▲阿部瑪利亞來台灣發展已經6年，昨日也迎來28歲生日，她悄悄分享被算命師預測會在45歲這年結婚，2種巧合讓她直呼：「好神奇！」（圖／麥卡貝提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

日籍女星阿部瑪利亞已經來台灣發展6年，向來寵粉的她，年年都會舉辦粉絲見面會，今年更特地提前與大家共度28歲生日，見到有專程從屏東北上、香港搭機來的粉絲，讓阿部瑪利亞相當感動。此外，阿部瑪利亞還悄悄分享，算命師預測她45歲才會結婚，巧合的是，這和偶像林志玲一樣，就連生日也是同一天，讓阿部瑪利亞直呼：「真的太神奇了！」

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為了回饋粉絲多年來的支持，在生日見面會上，阿部瑪利亞精心裝扮，化身神力女超人，立刻讓現場粉絲驚豔不已，她也笑著回想起自己來到台灣的第一年，曾在萬聖節的時候說過想要扮成神力女超人，可惜一直都沒能完成願望，幸好在今年生日實現願望。

▲阿部瑪利亞1130。（圖／麥卡貝提供）
▲阿部瑪利亞終於扮成夢寐以求的「神力女超人」與粉絲見面。（圖／麥卡貝提供）
阿部瑪利亞笑問：「大家喜歡嗎？」立刻引來全場粉絲歡呼，而她也開心的加碼承諾，如果大家喜歡的話，明年她就來扮女雷神，跟大家一起來玩Cosplay，她還笑說，「扮什麼角色都好，就是記得要穿衣服的唷！」無厘頭的回答笑翻大家。

經紀公司也特別送上一個有神力女超人公仔的蛋糕，讓阿部瑪利亞大喊好可愛，還大方地把生日願望獻給了粉絲們，希望大家都能身體健康、夢想成真。此外，阿部瑪利亞也和大家分享之前找過算命老師，結果老師預測她45歲才會結婚，巧合的是，因為她和自己的偶像林志玲同樣是11月29日生日，而且志玲姐姐也是45歲結婚，這一連串的巧合讓她直呼：「太神奇了！」

▲阿部瑪利亞1130。（圖／麥卡貝提供）
▲阿部瑪利亞偷偷準備「寫真集連署書」，希望透過粉絲力量，向公司老闆喊話。（圖／麥卡貝提供）
阿部瑪利亞也趁著這難得的機會向公司老闆喊話，希望可以在28歲最美的年紀拍攝新的寫真集，沒想到還沒等老闆答應，她早已偷偷準備了「阿部寫真集連署書」，要粉絲幫忙連署向老闆許願，她還開玩笑地威脅說：「如果願望成真，有連署的朋友一定要買喔，如果沒買寫真集老闆娘可是會打電話找你唷！」

今年工作滿檔的阿部瑪利亞，日前才剛發行了自己最新單曲〈11th hour〉，受到許多粉絲的好評，她也趁熱出擊，特別推出單曲的Line貼圖，已經在今（30）日正式上架，相信會掀起一陣新的阿部旋風。

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▲阿部瑪利亞1130。（圖／麥卡貝提供）
▲阿部瑪利亞對於被算出45歲結婚一事非常開心，因為能跟偶像林志玲一樣。（圖／麥卡貝提供）

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