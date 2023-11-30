阿部瑪利亞來台6年！自爆「45歲才會結婚」　算命2巧合大喊好神奇

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阿部瑪利亞笑問：「大家喜歡嗎？」立刻引來全場粉絲歡呼，而她也開心的加碼承諾，如果大家喜歡的話，明年她就來扮女雷神，跟大家一起來玩Cosplay，她還笑說，「扮什麼角色都好，就是記得要穿衣服的唷！」無厘頭的回答笑翻大家。
經紀公司也特別送上一個有神力女超人公仔的蛋糕，讓阿部瑪利亞大喊好可愛，還大方地把生日願望獻給了粉絲們，希望大家都能身體健康、夢想成真。此外，阿部瑪利亞也和大家分享之前找過算命老師，結果老師預測她45歲才會結婚，巧合的是，因為她和自己的偶像林志玲同樣是11月29日生日，而且志玲姐姐也是45歲結婚，這一連串的巧合讓她直呼：「太神奇了！」
阿部瑪利亞也趁著這難得的機會向公司老闆喊話，希望可以在28歲最美的年紀拍攝新的寫真集，沒想到還沒等老闆答應，她早已偷偷準備了「阿部寫真集連署書」，要粉絲幫忙連署向老闆許願，她還開玩笑地威脅說：「如果願望成真，有連署的朋友一定要買喔，如果沒買寫真集老闆娘可是會打電話找你唷！」
今年工作滿檔的阿部瑪利亞，日前才剛發行了自己最新單曲〈11th hour〉，受到許多粉絲的好評，她也趁熱出擊，特別推出單曲的Line貼圖，已經在今（30）日正式上架，相信會掀起一陣新的阿部旋風。
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