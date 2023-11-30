Ella十指緊扣老爸遊日本莫名被罵 洋蔥真相逼得黑粉閉嘴
Ella（陳嘉樺）近日與父親去日本旅行，被網友拍到父女倆十指緊扣逛街，被捕捉放上小紅書，結果又有多事的中國網友看了很不爽，硬要留言：「牽手可以，十指緊扣有點不符合常理吧？」隨即引起討論，但事實上，Ella曾透露陳爸爸因為工作失去右手手掌，想必是她擔心才牽起爸爸的手，且他們父女感情好，也沒礙到誰，不少理性網友留言反擊。
記者蔡依庭／綜合報導
Ella事業運旺旺旺，但還是會抓緊時間陪家人。最近有中國網友在日本偶遇Ella與爸爸，照片中見父女倆十指緊扣在街上散步，真的是沒人會想到，她與老爸的好感情，卻引發網友熱烈討論，認為「牽手可以，十指緊扣有點不符合常理吧？」還有人不想面對，留言自我催眠「這是撞臉吧！什麼樣的父女關係可以一直十指緊扣？」
事實上，Ella曾表示，父親因工作導致失去了右手手掌，但以前的她不懂事，常為了幫媽媽和爸爸吵架，有次陳爸爸脫口：「好啦，因為我只有一隻手，所以你們都看不起我，你們都比較愛媽媽，不愛爸爸。」這也讓Ella瞬間理解父親內心的感受，所以也讓陳氏父女感情更加深厚，就算是牽牽手、十指緊扣也不是什麼怪事。
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