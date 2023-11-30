新壽自結RBC已達標！新光金明年是否配息 強調3面向考量
新光金控今（30）日舉行今（2023）年第3季法說會，其中子公司新光人壽因第3季避險成本壓力有緩解及現金股利挹注，加上10月底順利募集到130億元次順位債，自結資本適足率（RBC）已符合200%的法令規範。至於明年是否配息？新光金副總暨發言人林宜靜表示，配息與年度獲利有關，等年底結算後，會就財務情況、獲利狀況及資本規畫等3大面向，做較完整妥適的提案，等提報董事會討論確定後，會對外報告。
記者顏真真／台北報導
新光金今年前3季合併稅後淨損6.9億元，每股虧0.05元，總資產逾4.9兆元，合併股東權益較2022年底提升8.8%至2307.5億元，每股淨值14.59。其中子公司新壽受惠於避險成本持續改善及現金股利入帳，第3季稅後淨利34.3億元，前3季合併稅後虧損降至79.3億元，前3季合併股東權益較去年底提升6.2%至1481.4億元，淨值資產比率4.12%，也因為美元升值且避險策略得宜，前3季年化避險成本為0.89%，且較上半年的1.76% 顯著降低。
此外，新壽於10月26日成功發行10年期累積次順位公司債，也很順利在10月底募集到130億元，若加計這部分進來，新壽至10月底自結RBC已符合法令規範200%的要求。至於還有沒有增資計畫？林宜靜表示，現增是公司充實自有資本及強化財務結構的選項，卻也不是唯一選項，在進行整個資本規劃的時候，會多方評估可行性方案，詳細計畫待董事會通過才能確定。
有關OCI（其他綜合損益）重分類到AC（持有到期）部分，林宜靜說，相較同業，新光重分類部位少很多，受到債券評價損益影響也相對較少，但9月美債殖利率攀升，公允價值評估有下降一些。不過，她也強調，金融市場變化快，11月殖利率又明顯下降，有利評估回升，因此，要到年底才會明確。至於是否還要增提特別盈餘公積，由於今年才第一次適用此規範，如何計提還要跟金管會溝通討論，較難以確定。
至於外界關心明年是否配息？她說，配息與年度獲利比較相關，雖然距離年底僅剩1個月，但資本市場波動對壽險業影響滿大，要等年底結算之後，公司會就整個財務狀況、獲利資本規畫，做較完整妥適的提案，報到董事會確定後再對外報告。