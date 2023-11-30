《孤獨的美食家》除夕特別篇確定了！連7年播出 五郎昨現身台北
吃飯最認真的男人又要來啦！改編自同名漫畫的日本電視劇《孤獨的美食家》，在世界各國都相當受到歡迎，飾演主角的男星松重豐，更是演活了主角「井之頭五郎」，只要講到「孤獨的美食家」，腦海中絕對會浮現他的臉龐。今（30）日下午東京電視台也宣布一項訊息，就是《孤獨的美食家》將連續7年在12月31日的晚上，播放除夕跨年特別篇，消息也立刻登上X平台熱搜榜，許多粉絲也開始期待這次五郎又會吃到什麼美食。
記者潘毅／綜合報導
《孤獨的美食家》真人日劇版，自2012年播出後，就深受各國粉絲的歡迎。而今（30）日下午東京電視台在社群平台X上宣布，《孤獨的美食家》今年12月31日確定會播出除夕跨年特別篇，已經連續7年都有除夕特別篇內容放送，官方也表示：「今年井之頭五郎會去哪裡，又會吃什麼呢？敬請期待人與美食的邂逅」。
特別篇確定放送的消息曝光，立刻登上X平台的日本趨勢，不少粉絲也相當期待大喊：「太好了，今年跨年又能跟五郎一起過」、「好期待五郎要吃什麼美食」、「孤獨的美食家，已經是我每年除夕不能缺少的番劇了」。
而昨（29）日晚間，日本男星松重豐的身影也在台北的饒河夜市被捕捉到，松重豐還品嚐了現場的米粉湯。消息也讓不少台灣粉絲開始期待，可以睽違許久看到新的台灣篇內容。
2015年時《孤獨的美食家》就曾來過台灣取景，當時他們先後前往台北永樂市場、宜蘭拍攝，品嚐了許多台灣在地美食，最終成為第五季中EP4、EP5的台灣篇，至今都是許多粉絲印象深刻的內容。