▲【寵物專輯】毛小孩刷牙不聽話！　醫籲：「不要越級打怪！」毛小孩口腔問題Ｑ&Ａ

狗狗有哪些常見口腔疾病？可能有哪些併發症？【健康醫療網/記者潘昱僑、林宗憲報導】現代寵物由於主要飲食通常是飼料或是罐頭，這些食物都是經過加工處理，很容易有食物殘渣留在狗狗牙縫或表層上，長期未適當清潔，就會造成狗狗牙結石的產生，進而形成牙周病，牙周病變嚴重牙齒容易鬆動，甚至需要拔牙、牙痛。
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預防狗狗口腔疾病，可以帶狗狗去洗牙嗎？很多飼主會覺得說如果要清潔狗狗口腔，定期帶去洗牙就好了，但這邊有個需要特別注意的事情，狗狗洗牙是要「全身麻醉」。
曾治鈞院長表示：「在人的洗牙是預防醫學，動物的洗牙是治療，最主要是它操作的方式不太一樣，如果你家狗狗年輕，兩三歲、四五歲的話還行，但是如果狗狗今天12歲，年紀這麼大了還要應付全身麻醉，恐怕不是長久之計。我的建議是，愈少洗牙愈好，預防就是從小開始養成，一定要讓他們從小練習刷牙。
狗狗有哪些潔牙方式？有些飼主會選擇給狗狗使用寵物專用的牙膏、漱口水、咬潔牙骨，但光是使用漱口水沒辦法將牙齒、口腔附著的食物殘渣溶解下來，一定要用物理性的刷牙，才能夠達到正確的清潔。野外的狗狗為什麼不用刷牙也沒有口腔問題？野外的狗它們沒有飼料跟罐頭可以吃，它們吃的生食，有皮有生肉，皮很韌，狗狗要撕咬它，撕咬的過程其實狗狗的牙齒就在潔牙。所以野外的狗幾乎不需要潔牙，但在現代飼養狗狗吃的東西大多不需要撕咬，就少了潔牙的機會，所以就需要刷牙，才能夠真的把牙齒表面上的那些食物殘渣清掉。
狗狗不給我刷牙該怎麼辦？如何適當引導？大部分飼主，特別是大型犬的主人，最大的困難是狗狗很不配合，就是死不給刷，狗狗會反抗頭甩來甩去，甚至會咬主人。
芝山動物醫院曾治鈞院長分享：「大部分狗狗是不喜歡臉被拉起來，那這個是狗狗最討厭被刷牙的原因第一名，這時候大家去做一點調整，很多時候就可以讓狗狗變喜歡。
STEP1想看清楚狗狗牙齒，不要硬扯狗狗臉頰
有些飼主想把牙齒看清楚，所以動手去拉狗狗臉頰，這時狗狗如果不習慣這個舉動，就可能會被這突如其來的動作嚇到，做出過度的反應，甚至咬主人，狗狗的臉頰相當敏感，所以切記要先試探性溫柔地摸摸狗狗，緩慢引導，免得弄痛狗狗產生排斥感。
STEP2跟刷牙產生好的連結，獎勵誘導
要讓他喜歡上刷牙，年齡無論是幼犬、成年的都可以，讓他覺得說刷牙就是好事，而食物就是最好的連結，你可以先試探性地碰他的嘴巴、碰牙齒，隨後給他吃個零食獎勵，讓他覺得說每次碰嘴巴、碰牙齒就會有好事情發生，他到時候巴不得你幫他刷牙，這個才是長期培養狗狗他們會有自主的意願去刷牙。
STEP3 使用牙刷幫狗狗刷牙
很多主人會想要直接用牙刷幫狗狗刷牙，確實牙刷的刷毛比較細可以刷的比較深層、乾淨，也是主人要達到的目標，但對於狗狗來說牙刷既不是吃的、又不舒服，因此想要狗狗直接配合使用牙刷潔牙比較困難。
曾治鈞院長表示：「通常我會建議不要一下子越級打怪，你最好是先用手先讓他習慣被觸碰的感覺，你也可以試試看用手指頭套上紗布，或是家裡不要的衣剪一剪也可以，觸感和接觸方式就像你的手指頭一樣，不會太粗也不會太怪，就可以去摩擦狗狗牙齒，讓他先喜歡這種刷牙的感覺，當狗狗他已經比較習慣了，他已經很願意讓你碰了，你就可以進階使用指套牙刷，或是牙刷。
曾治鈞院長建議：「幫狗狗刷牙慢慢來不要急，一旦急了，讓他對這個刷牙產生不好的連結，那他可能之後就一輩子不願意給你刷牙了。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60006
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