終止連3升！新台幣回貶收31.26元 但累計11月仍飆漲了1.159元
美國上修今（2023）年第3季經濟成長數據，緩解市場對經濟衰退的擔憂，美元指數自低點回升，不過，由於美國個人消費開支物價指數（PCE）通膨數據將出爐，緊接著聯準會（Fed）主席鮑爾也將發表談話，市場趨向觀望，新台幣兌美元也終止連3升，終場收31.26元，貶值1分，包括韓元、人民幣、星幣及越南盾兌美元也都貶。不過，新台幣11月「升」勢猛烈，單月仍狂升了1.159元，月線也終止連7黑。
記者顏真真／台北報導
由於美國聯準會關注的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數即將出爐，市場屏息以待，操作也轉趨保守，加上美元指數跌深反彈，並回到103之上，主要貨幣兌美元除日圓走揚之下，其他都貶值。
根據央行統計數據指出，以台北匯市場下午4時收盤時的匯價來看，美元指數單日升值了0.18%，日圓也升值0.18%，其他主要貨幣兌美元則都貶值，其中歐元貶最多0.3%，再來是星幣0.13%，人民幣也貶了0.1%，越南盾貶0.09%，新台幣與韓元兌美元單日都貶值了0.03%。
新台幣兌美元今日以31.24元、升值1分開出，在美元指數低點彈升，加上市場觀望美PCE通膨數據公布，新台幣「升」勢受阻，呈現震盪整理格局，終場收在31.26元，較前一交易日貶值1分，也終止連3升。不過，累計11月新台幣兌美元仍飆漲了1.159元，從10月31日收盤價32.419元一路升到31.26元，月升幅達3.58%，月線也終止連7黑。