耶路撒冷槍擊釀3死16傷！哈馬斯承認成員犯案 休戰續延面臨考驗
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的臨時休戰協議，原本於27日到期，後來先延長2天，今（30）日雙方再達成共識，臨時休戰協議又延長1天。不過，就在宣布延長休戰後不久，以色列首都耶路薩冷（Jerusalem）爆發槍擊案，兩位巴勒斯坦槍手持槍對著公車站掃射，造成3死16傷，兩位槍手也被當場擊斃。哈馬斯最新發表聲明，承認槍手是組織的成員，並稱槍擊案是對「佔領軍（指以色列）罪行的自然反應」，這也讓以巴之間再度陷入緊張，雙方薄如蟬翼的休戰共識能否再度延長，備受考驗。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，以色列警方表示，槍擊案發生在當地時間早上7點40分左右，兩位槍手持M-16步槍和手槍朝公車站掃射，造成3人死亡16人受傷，其中有3人傷勢嚴重。襲擊當下，兩位休假中的士兵與一位平民挺身而出，開槍將兩位槍手當場擊斃。
槍擊案後，以色列警方加強了安全措施，包括增加巡邏、設置路障以及臨檢盤查。而哈馬斯則發表聲明表示，槍手是哈馬斯的成員，稱槍擊案是對「佔領軍前所未有的罪行所做的自然反應」，聲明中抨擊了以色列軍方在加薩的行動，以及巴勒斯坦人在以色列監獄中遭受的不公待遇，更呼籲巴勒斯坦人「升級抵抗」。
以色列國家安全部表示，這次的槍擊案證明了以色列不能表現出軟弱，只能透過軍事行動與哈馬斯對抗，並稱以色列政府武裝平民、讓平民擁有槍枝的決定是正確的，槍擊案證明了以色列民間的自衛能力。
《BBC》報導指出，在耶路薩冷槍擊案發生後，加薩地區的休戰協議顯得搖搖欲墜，是否能夠第三度延長備受考驗。且槍擊案也是暴力衝突從加薩地區外溢至西岸地區的跡象，局勢發展令人不安。