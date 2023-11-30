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時速120公里闖紅燈！北市男衝撞2車釀1死　法院判賠342萬餘元

▲案經調查，檢方發現胡男的車輛儀表板停留在120至130公里間。（示意圖／取自Pixabay）
▲案經調查，檢方發現胡男的車輛儀表板停留在120至130公里間。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳苾暐/綜合報導

彰化一名胡姓男子（51歲），去年7月間開夜車北上，不料卻在台北市區沿路闖紅燈，最終於承德路、中正路口，以時速120公里撞上前方由廖姓男子（56歲）所駕駛的休旅車，並將另名陳姓機車騎士（68歲）捲入車底，造成其傷重不治，而事發後，闖禍的胡男還一度喃喃自語說到「要拯救地球」，案經審理，士林地院今（30）日判處胡男應賠償342萬餘元，可上訴。

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據了解，去年7月1日晚間10時許，胡男開車從彰化北上，隔天凌晨駛入台北市市區，但沿途胡男視紅綠燈為無物，一再高速闖越，直到承德路、中正路口胡男終於失控，衝撞一輛正在等紅燈的休旅車，隨後再偏駛，輾過位於對向的陳姓騎士。

警消獲報趕抵後，發現胡男腿部受有外傷，且精神狀況相當不好，還一度拒絕下車，並失控大喊「要拯救地球」，最後在警方協助下，才將他送醫治療，事後胡男女兒向檢警指出，父親有幻聽症狀，之前曾在精神科看診，但卻不知為何自行停藥。

檢方調查後，驚見胡男的車輛儀表板停留在120至130公里間，且經藥檢認定有藥物反應，精神鑑定顯示罹患思覺失調症、興奮劑使用障礙症，因此他的精神病症與案發行為「具部分相關性」，幻覺與疲勞駕駛兩者混合下，致辨識行為違法或依其辨識行為能力「顯著減低」，故建請法院依法減刑；士林地院日前依殺人未遂，處胡男6年6月，今天民事判胡男賠償殯葬費、慰撫金共計342萬9632元。

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