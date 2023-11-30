▲她長期肩膀疼痛竟是「兒時記憶」惹禍！　尼爾森醫師揭開情緒密碼

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透過情緒治療 背痛毛病緩解一位長期有肩膀疼痛問題的護理師，在尼爾森醫師引導下，找出她負面情緒的源頭，來自於兒時「背叛」的記憶，經過醫師協助釋放負面情緒之後，這位護理師的肩痛竟然立刻減輕。醫護人員則有背痛的毛病，經協助釋放受困情緒之後，也立刻感覺到疼痛不適感獲得減輕。兩位接受協助的護理人員，覺得很不可思議，台下聽眾也感到嘖嘖稱奇、驚呼聲不斷。
翻譯「情緒密碼」 新預防醫學法屏東基督教醫院吳榮州院長特別感謝史多利文創、力麗觀光共同邀請尼爾森醫師來台，力促這次活動。除了主辦單位和醫護人員參與研討會，也有不少民眾慕名而來，從台北搭車到屏東，就是想見尼爾森醫生一面！就連翻譯「情緒密碼」的譯者，原本和尼爾森醫師失聯多年，因為看到新聞特別南下來到現場，與尼爾森醫師相認，上演一段溫馨插曲。
對於屏東基督教醫院首創先例舉辦情緒密碼研討會，尼爾森醫師表示高度讚賞：「謝謝吳院長願意深入了解這項非常新的預防醫學方法，這是非常難得的事情，這也是全世界第一個開啟情緒密碼大門的醫院，我真的非常的感謝！」雙方也互許承諾未來將深化合作，這場研討會不僅為與會者提供了一個學習與體驗的機會，在整合傳統醫學與預防醫學、治療方法方面邁出重要的一步。尼爾森醫師首度訪台，為台灣醫療界帶來了全新的視野與啟發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60059
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