網球／台維斯盃世界組總決賽資格爭霸戰　中華隊主場拚歷史紀錄

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若中華隊能在資格戰擊敗法國隊，則將晉級明年九月的世界組總決賽，屆時將有16個國家進行小組賽。除了2023年冠軍義大利、亞軍澳洲，以及主辦國西班牙和英國獲頒外卡。前述四國已確定獲得席位，其餘12支球隊將是二月初舉辦之世界組總決賽資格戰勝方。
本次來訪的法國代表隊為網球強權，除了在最新公布的台維斯盃世界排名13位，過去有103屆的參賽史，更是10屆冠軍，最近曾在2017年封王。法國隊陣中目前有多達12位好手位居單打前百，雙打部份亦有三位經驗豐富的大滿貫冠軍坐鎮，整體實力堅強，是各國列強不容小覷的西歐勁旅。
法國代表隊新任隊長Paul-Henri Mathieu先前受訪表示：「理論上我們是熱門球隊，因為我們的球員排名更好，但我們必須嚴陣以待，因為我們將在客場比賽，這在台維斯盃中並不容易。」
回顧2023年賽季，中華健兒在國際網壇大放異彩，成都世大運勇奪三金一銀一銅，杭州亞運收穫兩金兩銀一銅，皆為世界列強之最。個人賽部分，許育修在澳網和美網兩度自會外賽挺進會內賽，不僅在美網拿下大滿貫會內賽首勝，隨後更在上海大師賽挺進十六強，世界排名寫下個人新高的158位，成為臺灣男單新一哥。先前遠征羅馬尼亞的代表隊隊員皆表達高度參賽意願，中華代表隊力求派出最強陣容，確切代表隊參賽名單則將待十二月上旬召開選訓委員會，歷經遴選程序後公布。