開車「違反1規定」慘了！北市973輛車吊牌半年 駕駛還吞破萬罰款
開車行駛在路上真的要遵守交通規則，否則不但影響了行車安全之餘，還可能付出慘痛的代價！因為自今年6月30日起，「危險駕駛」構成條件從原先超速60公里調降為超速40公里。而新罰則才上路幾個月，光是台北市，舉發數就「狂飆4.8倍」，更有973輛車已執行吊扣牌照。
記者潘毅／綜合報導
據台北市交通事件裁決所今（30）日公布數據，從6月30日起修訂道路交通管理處罰條例第43條，「危險駕駛」構成行車速度自原超過規定之最高時速60公里調降至40公里，光是7月至10月，臺北市就有2613件危險駕駛被舉發，月平均653件，比起修法前的1至6月的平均135件要高出4.8倍。
🔴《道路交通管理處罰條例》現行罰則與「危險駕駛」構成條件
汽車駕駛人駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並吊扣汽（機）車牌照6個月：
一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。
二、行車速度，超過規定之最高時速四十公里。
三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。
四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。
五、拆除消音器，或以其他方式造成噪音。
六、在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛。
北市裁決所也表示，截至11月29日，上述舉發的危險駕駛案件，其中有973件已經執行牌照吊扣。最後裁決所也提醒，民眾如果被開罰，務必按照規定繳送牌照執行吊扣，勿聽信網路免扣牌謠言，花錢當冤大頭，還可能必須負擔刑責。
其實早11月初，Tik Tok社群上就掀起一股拆車牌影片熱潮，許多駕駛都因為嚴重超速，而違反了「道交新制」，除了要付出1萬2以上的罰鍰之外，車輛的牌照還要扣繳半年，還要前往監理站上交通講習課程3小時，為逞一時之快，卻是得不償失。