季辛吉逝世！習近平向拜登致唁電 稱其造福中美兩國也改變了世界
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在當地時間29日於康乃狄克州的家中辭世，享嵩壽100歲。季辛吉一生訪中百餘次，與中國多任領導人建立交情，而被稱為「中國人民的老朋友」。中國國家主席習近平，也在今（30）日向美國總統拜登（Joe Biden）致唁電，稱代表中國政府和中國人民，並以個人的名義，對季辛吉逝世表示深切的哀悼與誠摯的慰問。
記者倪浩軒/綜合報導
習近平在唁電中表示，季辛吉是世界著名戰略家，也是中國人民的老朋友和好朋友。半個世紀前，他以卓越的戰略眼光，為中美關係正常化做出了歷史性貢獻，既造福了兩國，也改變了世界。他把推動中美關係發展、增進兩國人民友誼當作畢生追求。季辛吉的名字將永遠與中美關係連結在一起。季辛吉博士將永遠被中國人民銘記和懷念。
習近平最後並強調，中方願和美方一道，將中美人民友好事業傳承下去，推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民，為世界的和平與發展作出應有貢獻。
中國以高規格悼念季辛吉，中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，習近平向拜登致唁電，李強總理向季辛吉的家人致唁電，外交部長王毅則向美國國務卿布林肯致唁電。汪文斌強調，中國人民將銘記季辛吉對中美關係投入的真摯感情和重要貢獻，中美雙方要繼承和發揚季辛吉的戰略眼光、政治勇氣和外交智慧，堅持互相尊重，和平共處合作共贏。