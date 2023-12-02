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12月熱唱／五月天、羅志祥陪粉絲跨年！林宥嘉、熱狗攻蛋開唱

▲12月將迎來跨年演唱會，其中五月天（左圖起）會在台中洲際棒球場開唱；羅志祥是在高雄巨蛋陪伴粉絲迎接新的一年；至於林宥嘉、熱狗則分別會在12月15日至17日、12月23日至24日在台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供、華納音樂提供、華研國際提供、本色音樂提供）
▲12月將迎來跨年演唱會，其中五月天（左圖起）會在台中洲際棒球場開唱；羅志祥是在高雄巨蛋陪伴粉絲迎接新的一年；至於林宥嘉、熱狗則分別會在12月15日至17日、12月23日至24日在台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供、華納音樂提供、華研國際提供、本色音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

一晃眼，一年又快結束了，2023年到了尾聲，每年的重頭戲就是跨年演唱會了，這個月會有五月天、羅志祥與粉絲們一起迎接2024年到來，此外，林宥嘉、熱狗也相繼在12月於台北小巨蛋開唱，與歌迷一起度過冷冷的12月。

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林宥嘉暌違5年重返台北小巨蛋，從12月15日開始，一連3天舉行「idol 2023世界巡迴演唱會 台北站」，總共3.3萬張門票，一開賣隨即秒殺。此次演唱會將加入全新的眼光演繹，在過去的三、四年，林宥嘉經歷許多人生的挑戰，他回頭看自己的演唱會影像紀錄後，有感整體的視覺呈現，和自己的心境轉折不謀而合，最終發現「唯有愛能滿溢出黑洞」，愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。

▲林宥嘉推出新歌〈垃圾寶貝〉。（圖／華研國際提供）
▲林宥嘉睽違5年於台北小巨蛋舉行演唱會。（圖／華研國際提供）
MC HotDog熱狗則是睽違10年，再度站上台北小巨蛋舞台，於12月23日、24日舉辦「髒藝術家」2023台北小巨蛋演唱會，在開唱前，熱狗推出專輯《髒藝術家》，其中的歌曲〈樓下的房客〉卻與知名漫畫朱德庸鬧出糾紛，事件終於在日前告一段落。而熱狗近日也公開了演唱會嘉賓，包含「文青女神」陳綺貞、「饒舌詩人」蛋堡、好友馬念先、戰友「兄弟本色」，甚至請來曾經交惡的「平民天后」徐懷鈺，熱狗將會與這些嘉賓有什麼互動，讓人期待不已。

▲▲MC HotDog熱狗「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」演唱（圖／記者陳明中攝）
▲MC HotDog熱狗睽違10年再度攻蛋。（圖／記者陳明中攝）
再來就是每一年12月31日的重頭戲，今年五月天將在台中洲際棒球場，與大家一起跨年，迎來2024年；另外，就是「亞洲舞神」羅志祥將在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，引人注意的是，羅志祥成為首位登上高雄巨蛋唱跨年的歌手。

▲五月天在上海舉行「好好好想見到你」演唱會，第二場邀來蕭秉治擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）
▲五月天將在台中洲際棒球場開唱。（圖／相信音樂提供）
▲羅志祥在演唱會結束後舉行慶功訪問。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥將於12月31日在高雄巨蛋跨年開唱。（圖／NOWnews資料照）

▲12月有許多歌手相繼開唱，五月天、羅志祥分別在台中、高雄唱跨年；林宥嘉、熱狗則是陸續在台北小巨蛋開唱。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲12月有許多歌手相繼開唱，五月天、羅志祥分別在台中、高雄唱跨年；林宥嘉、熱狗則是陸續在台北小巨蛋開唱。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
12月演唱會開唱資訊：

2023簡單生活節

時間：12月2日（六）、3日（日）

地點：華山 1914 文化創意產業園區


黃挺瑋 《Pull n' Push》首張個人創作EP 專場演唱會

時間：12月2日（六）

地點：Legacy台中


京成兄妹超時空的約定

時間：12月9日（六）

地點：Legacy台北


While She Sleeps Live in Taipei

時間：12月10日（日）

地點：Legacy台北


陳佩賢Jesslyn《You Are My Star》不插電音樂會

時間：12月14日（四）

地點：Legacy mini @ amba


林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會 台北站

時間：12月15日（五）、16日（六）、17日（日）

地點：台北小巨蛋


Legacy Presents【2023都市女聲】：Kivi 巡迴演唱會《Kivi a Chance 聽我唱歌》-高雄場、台北場

時間：12月9日（六）、15日（五）

地點：高雄流行音樂中心、Legacy台北


Legacy Presents【2023都市女聲】：MANDARK《be a “BADA88”》首場個人專場演唱會 -台中場、台北場

時間：12月15日（五）、24日（六）

地點：Legacy台中、Legacy台北


『跟著星走』孟慶而 全創作音樂會

時間：12月16日（六）

地點：Legacy台中


BOOM！怪物星人 Still Love You 依然愛著 首場演唱會

時間：12月17日（日）

地點：Legacy台北


Zepp Christmas Live｜島袋寛子 with 千田愛紗 produced by Watusi｜Zepp New Taipei｜2023聖誕節

時間：12月21日（四）

地點：Zepp New Taipei


TRASH《HOLY TRIP! 精神時光屋》高雄演唱會

時間：12月23日（六）

地點：高雄流行音樂中心


MC HotDog熱狗「髒藝術家」2023台北小巨蛋演唱會

時間：12月23日（六）、24日（日）

地點：台北小巨蛋


Legacy Presents【2023都市女聲】：Yoyo 岑寧兒《好久不見你了》 音樂會-台北場、台中場

時間：12月29日（五）、30日（六）

地點：Legacy台北、Legacy台中


五月天《回到那一天25週年巡迴演唱會》

時間：12月31日（日）

地點：台中洲際棒球場


羅志祥SHOW LO EVOLUTION演唱會

時間：12月31日（日）

地點：高雄巨蛋


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