12月熱唱／五月天、羅志祥陪粉絲跨年！林宥嘉、熱狗攻蛋開唱

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MC HotDog熱狗則是睽違10年，再度站上台北小巨蛋舞台，於12月23日、24日舉辦「髒藝術家」2023台北小巨蛋演唱會，在開唱前，熱狗推出專輯《髒藝術家》，其中的歌曲〈樓下的房客〉卻與知名漫畫朱德庸鬧出糾紛，事件終於在日前告一段落。而熱狗近日也公開了演唱會嘉賓，包含「文青女神」陳綺貞、「饒舌詩人」蛋堡、好友馬念先、戰友「兄弟本色」，甚至請來曾經交惡的「平民天后」徐懷鈺，熱狗將會與這些嘉賓有什麼互動，讓人期待不已。
再來就是每一年12月31日的重頭戲，今年五月天將在台中洲際棒球場，與大家一起跨年，迎來2024年；另外，就是「亞洲舞神」羅志祥將在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，引人注意的是，羅志祥成為首位登上高雄巨蛋唱跨年的歌手。
12月演唱會開唱資訊：
2023簡單生活節
時間：12月2日（六）、3日（日）
地點：華山 1914 文化創意產業園區
黃挺瑋 《Pull n' Push》首張個人創作EP 專場演唱會
時間：12月2日（六）
地點：Legacy台中
京成兄妹超時空的約定
時間：12月9日（六）
地點：Legacy台北
While She Sleeps Live in Taipei
時間：12月10日（日）
地點：Legacy台北
陳佩賢Jesslyn《You Are My Star》不插電音樂會
時間：12月14日（四）
地點：Legacy mini @ amba
林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會 台北站
時間：12月15日（五）、16日（六）、17日（日）
地點：台北小巨蛋
Legacy Presents【2023都市女聲】：Kivi 巡迴演唱會《Kivi a Chance 聽我唱歌》-高雄場、台北場
時間：12月9日（六）、15日（五）
地點：高雄流行音樂中心、Legacy台北
Legacy Presents【2023都市女聲】：MANDARK《be a “BADA88”》首場個人專場演唱會 -台中場、台北場
時間：12月15日（五）、24日（六）
地點：Legacy台中、Legacy台北
『跟著星走』孟慶而 全創作音樂會
時間：12月16日（六）
地點：Legacy台中
BOOM！怪物星人 Still Love You 依然愛著 首場演唱會
時間：12月17日（日）
地點：Legacy台北
Zepp Christmas Live｜島袋寛子 with 千田愛紗 produced by Watusi｜Zepp New Taipei｜2023聖誕節
時間：12月21日（四）
地點：Zepp New Taipei
TRASH《HOLY TRIP! 精神時光屋》高雄演唱會
時間：12月23日（六）
地點：高雄流行音樂中心
MC HotDog熱狗「髒藝術家」2023台北小巨蛋演唱會
時間：12月23日（六）、24日（日）
地點：台北小巨蛋
Legacy Presents【2023都市女聲】：Yoyo 岑寧兒《好久不見你了》 音樂會-台北場、台中場
時間：12月29日（五）、30日（六）
地點：Legacy台北、Legacy台中
五月天《回到那一天25週年巡迴演唱會》
時間：12月31日（日）
地點：台中洲際棒球場
羅志祥SHOW LO EVOLUTION演唱會
時間：12月31日（日）
地點：高雄巨蛋
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