潘瑋柏婚禮賓客太威了！《不良笑花》陳妍希、楊丞琳緊夾新郎倌
潘瑋柏閃婚中國「最美空姐」Luna宣云，小倆口時隔3年，日前在峇里島補辦婚禮，新郎倌昨（29）日也在IG上公開與Luna的婚紗照。保密到家的婚宴，嚴禁與會來賓拍照攝影發布社群而被發現，如今事已完成，星友們開始狂發特發。陳妍希就在今晚9點30分，忍不住地熱情分享參加婚禮的美照，只是可能妝容、髮型換了，大合照中讓人一時沒發現陳妍希在哪兒，其中還有一張是偶像劇《不良笑花》合體，和潘瑋柏、楊丞琳的合照，可見3人的好交情。
記者蔡依庭／綜合報導
潘瑋柏結婚極為低調，這幾天才陸續有消息、現場照片露出，婚禮派對夢幻又豪華，參加的來賓有微風幫的林牧潔、廖曉喬等人，還有前陣子唱破音的信、及在婚禮獻唱的王力宏，當然他的《不良笑花》閨密們陳妍希、楊丞琳也都到場，驚喜的還有吳建豪前妻石貞善。
陳妍希一連發了多張在峇里島的美照，還有煙火秀欣賞非常浪漫。她在IG以英文寫下：「我最親愛的兄弟，永遠幸福。」附贈3顆愛心表達祝福。婚禮穿搭的部分，陳妍希配合當地休閒感，穿著細肩帶、綠色大花連身洋裝，渡假風又不失莊重，加上她凍齡的臉蛋，當她和潘瑋柏、楊丞琳的合體時，瞬間掀起回憶殺。
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