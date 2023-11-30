日本觀光果園驚傳12人集體食物中毒！2人病情嚴重住進加護病房
日本茨城縣的一處觀光果園，日前驚傳爆發集體食物中毒，有多達12名遊客在試吃了果園提供的蘋果後身體不適，出現腹痛、發燒等症狀，更有1名6歲男童以及1名70多歲老婦病情嚴重，已經住進加護病房治療。食物中毒是由腸道出血性大腸桿菌（O157）所引起，對此，果園園長表示感到非常震驚與困惑，之前從未發生過類似案例，只希望能盡快找出原因。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，茨城縣當局昨（29）日披露此事，佔地7公頃、地方上最大的觀光果園「豐田蘋果園」，於本月5日爆出大腸桿菌集體食物中毒事件，12位遊客在吃了果園提供的蘋果後身體不適，症狀包括腹瀉、發燒、腹痛，其中1名6歲男童以及1名70多歲老婦病情嚴重，已經住進加護病房治療，男童甚至需要使用血液透析和呼吸器。
目前已知食物中毒是由出血性大腸桿菌所引起，但是究竟在哪個環節遭受污染還在調查中。豐田蘋果園的園長表示，11月3～5日適逢長週末3日假期，每天入園的顧客人流量約在1000人左右。在11月15日接到通知發生集體食物中度事件後，已經立即停止試吃，並著手調查原因。
園長強調，除了3日當天的12位遊客外，並未傳出其他食物中毒的案例，說明果園的蘋果本身沒有受到污染。至於茨城縣當局懷疑是果園內的加工過程中發生污染，園長則說切蘋果皆由機械自動處理，每天消毒，若是機器遭到污染，當天應該會有更多其他入園遊客也吃到有問題的蘋果，但事實卻非如此。
園長也指出，懷疑可能是園區廁所遭到污染，但園方不可能清查所有上過廁所的人。無論如何，現在也只能靜待調查結果，並祈禱病情嚴重的男童能夠早日康復。