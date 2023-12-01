週末天氣1圖秒懂！今明氣溫「剩下15度」 北台灣大雨下不停
東北季風增強影響，中央氣象署表示，今（1）日起一直到週末，北台灣整天濕涼，北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨，白天高溫只有攝氏18至22度，中南部高溫仍有攝氏約25至28度，全台低溫落在攝氏15至19度，下週一（12月4日）東北季風才減弱，不會很快的下週二（12月5日）又有新的東北季風報到，提醒民眾，週末外出務必攜帶雨具、注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員黃恩鴻表示，今明兩天受到東北季風影響，北台灣白天高溫下降明顯，大約僅剩攝氏18至19度、中部攝氏23至24度、南部攝氏26度，早晚低溫北台灣攝氏15至16度、中南部攝氏17至19度，北部、東部全天不定時有短暫雨，其中，基隆北海岸、東北部、大台北山區要小心局部大雨。
下週日（12月3日） 東北季風稍減弱，但各地感受仍較涼，北部、東半部及中南部山區持續有局部雨的情況，但整體雨勢稍縮減，中南部平地以多雲的天氣為主，北台灣白天高溫略回升攝氏1至2度來到攝氏20至24度，各地早晚低溫約攝氏16至19度，中南部要小心較大溫差。
黃恩鴻說明，下週一東北季風減弱、氣溫回升，但環境水氣稍多，北部、東半部及中南部山區有局部雨，中南部平地多雲。北台灣白天高溫回升到攝氏24至25度，感受較舒適，各地早晚低溫也回升攝氏1至2度，但仍有涼意，提醒民眾，下週二至下週三（12月5日至12月6日）又會有一波東北季風增強，實際降溫情況還有待觀察，請持續留意最新天氣動態。