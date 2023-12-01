亞錦賽／哭了！王貞治堅持最後一次出國 就是到台灣幫大巨蛋開球
2023年亞錦賽即將在12月3日開打，12月2日記者會，在大巨蛋將邀請「世界的王」全壘打王王貞治開球，即便由於健康問題，王貞治醫生並不建議搭機，不過他依舊堅持來台，強調這次可能是「最後一次出國」，希望看到台灣奪冠。
記者吳政紘/綜合報導
棒協三個月前前往日本，特別邀請王貞治來台，棒協秘書長林宗成表示，由於健康問題，王貞治醫生並不建議搭機，不過他依舊堅持來台，強調這次可能是最後一次出國。王貞治雖然在日本出生，但父親王仕福為中華民國籍（晚年改為中華人民共和國籍），因此王貞治也堅持拿中華民國籍這個原則，也算半個台灣人。
83歲的王貞治，過去曾在職棒元年（1990年）開幕來台，這次在大巨蛋開幕戰，儘管身體狀況不太允許，依舊決定來台參與開球儀式，林宗成說，王貞治對台灣棒球的支持「希望能看到台灣拿到一次世界冠軍！」。
王貞治三度來台開球，職棒元年首度，第二次是2016年巨人OB與中華英雄傳奇賽，他獨特的「金雞獨立」打法，師承恩師荒川博，還在房間內用武士刀砍稻草，生涯累積868轟，十分驚人。
原本亞錦賽沒有機會可以在大巨蛋舉行賽事，規劃在台中申辦，但棒協依舊邀請王貞治能夠來台，當大巨蛋確定拿到使用執照後，王貞治確認一定要來台。
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