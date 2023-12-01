強打中年／最令人感動的亞錦賽！中華隊陳金鋒2分砲轟爆達比修有

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2007年亞錦賽中華隊名單：
執行教練：郭泰源
教 練：龔榮堂、洪一中、吳復連、謝長亨、呂明賜
投手(9人)：林恩宇、林英傑、許銘傑、沈鈺傑、倪福德、耿伯軒、陽建福、曹錦輝、黃俊中。
捕手(3人)：葉君璋、陳峰民、高志綱。
內野手(7人)：謝佳賢、高國慶、林智勝、張泰山、胡金龍、陽仲壽、陽森。
外野手(5人)：彭政閔、陳金鋒、張建銘、潘武雄、劉芙豪。
沒想到日本隊決定要把日本隊王牌達比修有拿來對中華隊，賽前日本媒體相當警戒，尤其很害怕台灣球迷的應援團威力，加上台中洲際棒球場剛啟用不久，日本隊可說是相當不利。
日本隊由「鬥魂」監督星野仙一領軍，子弟兵新井貴浩、藤川球兒等也都來台，組成最強日本隊，雙方都不想輸。
不過由於12月1日首戰中華隊不幸以2:5不敵韓國，林恩宇主投5局，狂飆10次三振，但還是落敗，第二場面對菲律賓以9:0大勝，此時陳金鋒也轟出3分砲，手感正燙。
前5局日本靠著3支安打拿下1分，中華隊則是僅有1支安打，6局下時，兄弟「恰恰」彭政閔先是敲出1支一壘安打，讓氣氛有些詭異，四棒陳金鋒慢慢仔細選球，面對148公里速球，陳金鋒轟出中右外野一支2分打點全壘打，讓全場球迷沸騰，不過日本隊似乎解讀了中華隊暗號，曹錦輝被打爆後，中華隊以2:10落敗。
當時恰恰也說：「只要我上壘陳金鋒都會開轟！雖然棒球不是個人運動，還是很感謝他帶給我們的榮耀時刻，也讓大夥留下許多美好回憶。」
陳金鋒的這發全壘打，讓人像是做了一場美夢般，不想醒來，但陳金鋒的亞錦賽傳奇，依舊是歷史上不可磨滅的經典。
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