中華職棒／中職60人名單公佈！陳禹勳、郭嚴文等非保護球員一次看

強打中年／最令人感動的亞錦賽！中華隊陳金鋒2分砲轟爆達比修有

▲中華隊永遠的第四棒陳金鋒，曾棒打上原浩治、達比修有。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊永遠的第四棒陳金鋒，曾棒打上原浩治、達比修有。（圖／記者葉政勳攝）

文/強打中年

2023年第33屆亞錦賽即將開幕，過去中華隊在亞錦賽的表現，日本拿過19次冠軍最多，韓國隊8次其次，中華隊5次，其中最後一次為2019年，睽違4年，亞錦賽重回台灣，中華隊要捍衛主場，守住勝利，而提到史上最經典亞錦賽，我認為，2007年的亞錦賽，中日大戰最好看，尤其是「台灣巨砲」陳金鋒開轟逆轉日本王牌達比修有，陳金鋒的實力驚人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2007年亞錦賽，也是2008年北京奧運的資格賽，中華隊奪冠就可以進軍奧運，推出史上最強中華隊，也是責無旁貸，陳金鋒、林智勝、彭政閔、謝佳賢等重砲如雲，投手有許銘傑、林恩宇、林英傑、曹錦輝、倪福德等好手在。

▲彭政閔也曾從達比修有手中敲安。（圖／中職提供）
▲彭政閔也曾從達比修有手中敲安。（圖／中職提供）
2007年亞錦賽中華隊名單：

執行教練：郭泰源

教 練：龔榮堂、洪一中、吳復連、謝長亨、呂明賜

投手(9人)：林恩宇、林英傑、許銘傑、沈鈺傑、倪福德、耿伯軒、陽建福、曹錦輝、黃俊中。

捕手(3人)：葉君璋、陳峰民、高志綱。

內野手(7人)：謝佳賢、高國慶、林智勝、張泰山、胡金龍、陽仲壽、陽森。

外野手(5人)：彭政閔、陳金鋒、張建銘、潘武雄、劉芙豪。

沒想到日本隊決定要把日本隊王牌達比修有拿來對中華隊，賽前日本媒體相當警戒，尤其很害怕台灣球迷的應援團威力，加上台中洲際棒球場剛啟用不久，日本隊可說是相當不利。

日本隊由「鬥魂」監督星野仙一領軍，子弟兵新井貴浩、藤川球兒等也都來台，組成最強日本隊，雙方都不想輸。

不過由於12月1日首戰中華隊不幸以2:5不敵韓國，林恩宇主投5局，狂飆10次三振，但還是落敗，第二場面對菲律賓以9:0大勝，此時陳金鋒也轟出3分砲，手感正燙。

前5局日本靠著3支安打拿下1分，中華隊則是僅有1支安打，6局下時，兄弟「恰恰」彭政閔先是敲出1支一壘安打，讓氣氛有些詭異，四棒陳金鋒慢慢仔細選球，面對148公里速球，陳金鋒轟出中右外野一支2分打點全壘打，讓全場球迷沸騰，不過日本隊似乎解讀了中華隊暗號，曹錦輝被打爆後，中華隊以2:10落敗。

當時恰恰也說：「只要我上壘陳金鋒都會開轟！雖然棒球不是個人運動，還是很感謝他帶給我們的榮耀時刻，也讓大夥留下許多美好回憶。」

陳金鋒的這發全壘打，讓人像是做了一場美夢般，不想醒來，但陳金鋒的亞錦賽傳奇，依舊是歷史上不可磨滅的經典。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

亞錦賽／17000人擠爆大巨蛋！中華隊完整名單、賽程與轉播一次看

亞錦賽／完售！台北大巨蛋12/3中韓戰開幕賽　外野1000張又被搶光

亞錦賽／全新中華隊明天最後調整！郭李建夫點出跟21U相關的特質

亞錦賽／不太想要他離隊！中信兄弟宋晟睿提到陳文杰語氣有點哽咽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞