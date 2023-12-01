COP28登場之際　世界氣象組織：2023年全球升溫將達攝氏1.4度

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），11月30日在阿拉伯聯合大公國（UAE）登場，來自全球近200個國家、約7萬人參與。主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在致詞時指出，各界需要在全球氣候危機下，共同找出一條能容納所有人的新路，強調已沒有時間可浪費，就在同一天，世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）也警告，2023年全球氣溫將比工業化之前的均值高了攝氏1.4度，打破氣候紀錄的警鐘「震耳欲聾」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，WMO發布暫定版的《2023全球氣候狀況報告》，顯示2023年將創下有紀錄以來最熱的1年，截至10月底的數據顯示，今年平均氣溫較工業化前的基線高出約攝氏1.4度，溫室氣體水平亦創歷史新高，大氣中的二氧化碳已比工業化前高出50%。報告又提到，聖嬰現象可能會在明年讓高溫天氣加劇，與此同時，海平面上升也創歷史新高，而且還在加速中。其中，亞洲過去30年的暖化速度是全球平均水平的2倍，並帶來更多健康甚至死亡風險，如登革熱和瘧疾案例增加，空氣污染引起的呼吸系統疾病上升等等。世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）呼籲參加COP28的全球領袖，必須採取更多行動，保護人類免受氣候災難，以及全球暖化帶來的負面健康影響。全球最富有1%人口碳排量＝最窮66%人口！超級富豪正加劇氣候危機去全球化、人口老化、氣候危機 歐洲央行總裁：全球處於關鍵時刻擱淺近40年！「全球最大冰山」突加速漂移 面積是倫敦2倍冰川迅速融化！一甲子內 秘魯損失一半以上的水資源儲備