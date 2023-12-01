限今天！7-11寄杯美式、拿鐵「買7送4」　全家今起咖啡「買1送1」

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📍APP｜限12月1日
◾大杯精品美式買7送4，6.4折（原價100元、特價63元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送4，6.4折（原價80元、特價51元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
📍APP｜12月2日至12月7日
◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）
◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折
◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折
◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折
◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折
🟡全家便利商店
即起買現煮咖啡或私品茶任一杯，就可用9元加購「聖誕杯塞」，共有薑餅人、雪人、老公公、麋鹿4種款式，且每款左右端點都有小磁鐵設計，可磁吸組合成牽手模樣，不過出貨隨機、不可挑款。
📍門市｜12月1日至12月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜12月1日至12月3日
◾悅氏鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾利口樂蔓越莓潤喉糖買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾宅間梅片買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾湖池屋 波哆薯圈-白松露口味買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辛拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Arcor BonBon巧克力／草莓可可製品買3送3，5折（原價12元、特價6元）