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限今天！7-11寄杯美式、拿鐵「買7送4」　全家今起咖啡「買1送1」

▲7-11寄杯咖啡限時一天優惠，12月1日有精品拿鐵、美式買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯咖啡限時一天優惠，12月1日有精品拿鐵、美式買7送4。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

降溫轉雨來杯熱咖啡！7-11寄杯咖啡限時一天優惠，12月1日有精品拿鐵、美式買7送4，明（2日）起有有氣泡美式買2送2接棒；全家今起週末康康五優惠開跑，特濃美式買1送1外，買現煮咖啡、私品茶任一杯，加9元就可獲得聖誕杯塞，共有4款超萌造型，快把可愛小雪人帶回家！

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜限12月1日
◾大杯精品美式買7送4，6.4折（原價100元、特價63元）

◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）

◾中杯精品美式買7送4，6.4折（原價80元、特價51元）

◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）

▲7-11在12月1日推出一日限定精品咖啡買7送4。（圖／業者提供）
▲7-11在12月1日推出一日限定精品咖啡買7送4。（圖／業者提供）
📍APP｜12月2日至12月7日

◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）

◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折

◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折

◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折

◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折

▲APP限時6天「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
▲APP限時6天「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

即起買現煮咖啡或私品茶任一杯，就可用9元加購「聖誕杯塞」，共有薑餅人、雪人、老公公、麋鹿4種款式，且每款左右端點都有小磁鐵設計，可磁吸組合成牽手模樣，不過出貨隨機、不可挑款。

📍門市｜12月1日至12月3日

◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📍APP｜12月1日至12月3日

◾悅氏鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）

◾百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價25元、特價13元）

◾利口樂蔓越莓潤喉糖買1送1，5折（原價45元、特價23元）

◾宅間梅片買1送1，5折（原價79元、特價40元）

◾湖池屋 波哆薯圈-白松露口味買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾農心辛拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾Arcor BonBon巧克力／草莓可可製品買3送3，5折（原價12元、特價6元）

▲全家本週康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五12/01至12/03優惠。（圖／全家提供）
▲全家買現煮咖啡或私品茶任一杯，可用9元加購「聖誕杯塞」。（圖／業者提供）
▲全家買現煮咖啡或私品茶任一杯，可用9元加購「聖誕杯塞」。（圖／業者提供）

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