緬甸內戰激烈　CNN：軍政府陷生死關頭、最接近被推翻時刻

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管推翻緬甸軍方這樣根深蒂固的政權並不容易，但自10月27日以來的衝突升級，標誌著這場抗爭運動的重要轉折，聯合國人道事務辦公室（OCHA）也稱，目前的武裝衝突是自政變以來規模最大、範圍最廣的一次。
由若開軍（Arakan Army，AA)、德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）、緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）組成的「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance），與其它追求民主的武裝團體合作，宣布發動十月攻勢，誓言「根除軍事獨裁的壓迫」。
有分析指出，雖然軍政府從未完全控制該國，但多線戰爭正在考驗軍政府的能力上限，迫使其處於防禦地位，特別是在緬甸東北部。11月初，緬甸軍政府任命的總統敏瑞（Myint Swe）在國防和安全會議上罕見警告，「如果政府不能有效管理邊境地區發生的事件，國家恐將分裂 」。
緬甸政府軍丟失的城鎮越來越多，雖然現在就斷言戰爭輸贏還早，但「1027行動」已經改變了當地軍事平衡，並有利於抵抗活動。有分析認為，軍政府持續遭受損失，儘管頻頻發動空襲、依靠重型武器，但並不具備奪回這些地區所需的人力和戰鬥力：「緬甸現在比以往任何時候，都更接近擊敗軍政府的目標。」緬甸獨立分析人士阿諾德（Matthew Arnold）則表示軍政府正在瓦解，面臨存亡時刻。
報導提到，多地都傳出有政府軍叛逃，甚至整個軍營投降，接下來，緬甸軍政府還會面臨外交上的考驗，緬北內戰威脅鄰國邊境安全，加上新一波難民湧出，緬甸軍政府若再不安定局勢，可能會激怒其重要盟友和主要投資來源，即中國。