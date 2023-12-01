MLB／大谷翔平最佳指定打擊獎三連霸！比肩紅襪名宿「老爹」Ortiz

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最佳指定打擊獎又稱Edgar Martinez獎，在2004年大聯盟官方宣布，為紀念西雅圖水手隊知名球星，生涯超過300轟且長年擔當指定打擊的重砲Edgar Martinez，而將本獎以Martinez命名。
現年29歲的大谷翔平本季先以44轟勇奪美聯全壘打王，成為史上首位奪下全壘打王的日本選手，另有26二壘打、8三壘打、95分打點和20次盜壘，打擊率0.304、長打率0.654、上壘率0.412和OPS1.066都是生涯單季新高，壘打數325也在美聯領先群雄，也讓大谷翔平以全票之姿拿下美聯MVP。
大谷翔平連續3年獲得最佳指定打擊獎，也讓他比肩紅襪傳奇David Ortiz，Ortiz自2003年到2007年完成最佳指定打擊獎5連霸，其中生涯8度獲獎也是史上最多，大谷翔平則是與皇家名Hal McRae並列第3。
值得一提，本季成為自由球員的大谷翔平，先是拿下指定打擊銀棒獎，接著又斬獲美聯MVP，今又擊退亞特蘭大勇士Marcell Ozuna與休士頓太空人Yordan Alvarez，完成美聯指定打擊獎三連霸。
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