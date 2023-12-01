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MLB／大谷翔平最佳指定打擊獎三連霸！比肩紅襪名宿「老爹」Ortiz

▲大谷翔平連續3年拿下最佳指定打擊獎，不僅成為日本選手首人，也是自波士頓紅襪名宿David Ortiz後，首度有人完成最佳指定獎3連霸壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平連續3年拿下最佳指定打擊獎，不僅成為日本選手首人，也是自波士頓紅襪名宿David Ortiz後，首度有人完成最佳指定獎3連霸壯舉。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟（MLB）今（1日）公布年度最佳指定獎，由日籍「二刀流」大谷翔平獲獎，這也是大谷翔平連續3年拿下此殊榮，不僅成為日本選手首人，也是自波士頓紅襪名宿David Ortiz後，首度有人完成最佳指定獎3連霸壯舉。

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最佳指定打擊獎又稱Edgar Martinez獎，在2004年大聯盟官方宣布，為紀念西雅圖水手隊知名球星，生涯超過300轟且長年擔當指定打擊的重砲Edgar Martinez，而將本獎以Martinez命名。

現年29歲的大谷翔平本季先以44轟勇奪美聯全壘打王，成為史上首位奪下全壘打王的日本選手，另有26二壘打、8三壘打、95分打點和20次盜壘，打擊率0.304、長打率0.654、上壘率0.412和OPS1.066都是生涯單季新高，壘打數325也在美聯領先群雄，也讓大谷翔平以全票之姿拿下美聯MVP。

大谷翔平連續3年獲得最佳指定打擊獎，也讓他比肩紅襪傳奇David Ortiz，Ortiz自2003年到2007年完成最佳指定打擊獎5連霸，其中生涯8度獲獎也是史上最多，大谷翔平則是與皇家名Hal McRae並列第3。

值得一提，本季成為自由球員的大谷翔平，先是拿下指定打擊銀棒獎，接著又斬獲美聯MVP，今又擊退亞特蘭大勇士Marcell Ozuna與休士頓太空人Yordan Alvarez，完成美聯指定打擊獎三連霸。

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