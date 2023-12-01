炎亞綸雪上加霜！手搖飲「茶明載波」最後1間關了 宣布永久歇業
藝人炎亞綸今年6月被前男友耀樂控訴，強制性交、偷拍等罪名，演藝事業全數停擺，形象受創。沒想到近日雪上加霜，炎亞綸創立的手搖飲「茶明載波」2022年2月19日在台中開第一間店，昨（30）日宣布永久停業，對比剛開幕時排隊的人龍，令人不勝唏噓。
記者薛羽彤／綜合報導
炎亞綸的手搖飲品牌「茶明載波」2022年2月19日在台中開第一間店，同年10月北上開大安店。然而，大安店先關閉後，昨日台中店也宣布關閉。茶明載波的營運部員工在IG上發出告別文，「謝謝你們一直以來的支持，是的，我們要說再見了」、「這裡的結束，一定是另一種開始，我們沒有離開，只是用更棒的方式與大家見面。」茶明載波的官方臉書及IG尚未發布消息，不過店家在Google商家頁面已設定為永久歇業。
事實上，茶明載波6月時就爆出經營糾紛，其中一名已退出的合夥人，出面指控炎亞綸的情緒管理很差，兩人因製作飲料的SOP導致紛爭，炎亞綸撂下狠話：「他X你們哪一個賺得比我這個演戲的多？」、「懂SOP了不起嗎」，最後憤而退出群組，這些舉動讓合夥人們相當傻眼，認為炎亞綸很沒原則。該合夥人後來受不了炎亞綸再三言語攻擊，選擇退出經營。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁