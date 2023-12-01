亞錦賽／大巨蛋為什麼不開放4萬人進場？棒協：還在與房東磨合
本屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋開打，屆時將由地主中華隊迎戰韓國，此戰也是大巨蛋啟用後的首場國際賽事，但也讓外界不解為什麼能容納4萬人的大巨蛋，在本次賽事僅開放17000人，不僅無法滿足球迷的需求，更造成黃牛氾濫，對此棒協秘書長林宗成坦言，「遠雄首次接觸舉辦國際賽，但由於不知道國際賽規格，雙方首次合作都還需要磨合。」
記者張志宇/綜合報導
若以棒協的角度仍希望開放4萬人一同進場為中華隊加油，但秘書長林宗成直言，「我們不是房東，基於遠雄對安全考量，本次比賽只能先測試17000人進場觀戰。」
秘書長林宗成更透露，「原預期只會有一波預售票，由於測試賽疏散快速、順暢，才有第2波預售票釋出，但在視察購票路線時，發現會造成現場混亂，最終才改回網路售票。」
台北大巨蛋由中華隊出戰韓國，開幕戰中韓戰票價600元，外野400元，預賽其他場次是200元，24日開放中信卡友優先購票3000張搶購一空，結果25日再度搶購一空，一萬張全部賣光，又被球迷怒罵。最後加開4000張，其中1000張原本要現場購票，深怕引發暴動，所以改成網路售票。
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