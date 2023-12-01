MLB／洋基有信心拿下Soto與山本由伸！屆時恐送出農場大物
隨著大聯盟（MLB）自由市場開啟，不只自由球員動向備受關注，交易市場同樣受人矚目，根據《紐約郵報》記者Jon Heyman指出，紐約洋基有望在今年休賽季同時延攬Juan Soto與山本由伸。
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Heyman表示，「洋基對同時拿下Juan Soto與山本由伸感到興趣，且『持有高度期待』，洋基在爭取Soto的競爭對手非常少，因為Soto將在明年球季結束後投奔自由市場，這也導致很少有球隊會為了租借性質的球員，而放棄陣中頂尖大物。」
根據紐媒《SNY》記者Andy Matino報導指出，洋基已經與聖地牙哥教士展開討論，教士希望洋基給出Jasson Dominguez或Anthony Volpe，但記者Jon Heyman對於此傳聞則認為，很難看到洋基交易這兩位球員，洋基傾向留住Michael King與農場大物Drew Thorpe，不過若Michael King、Drew Thorpe與Clarke Schmidt一同成為交易包裹也不用感到意外。」
至於山本由伸將於下週開始與各球團交涉，雖有約11支球團都表態要爭取，但洋基「相信他們有機會」簽下山本由伸，但多支競爭對手球隊認為，同城豪門紐約大都會應該會被視為山本由伸的首選球隊。
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