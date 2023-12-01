《魷魚遊戲》真人賽太強！玻璃橋玩法被破解　生存機率大幅提升

林秉聖進球秒擊掌蔡尚樺！曖昧情早有跡象　她害羞表情全被拍下

▲林秉聖（右）進球後秒擊掌蔡尚樺，兩人8月在球場邊互動被挖出，蔡尚樺面露害羞表情全被拍。（圖／蔡尚樺、林秉聖IG）
▲林秉聖（右）進球後秒擊掌蔡尚樺，兩人8月在球場邊互動被挖出，蔡尚樺面露害羞表情全被拍。（圖／蔡尚樺、林秉聖IG）

記者薛羽彤／綜合報導

T1聯盟策略行銷長蔡尚樺28日被爆出情斷11年男友「交大仔仔」易鼐恩，並偷偷交往小8歲球星林秉聖，甚至被網友挖出調情IG帳號「nllovegt」。隨著地下戀情曝光，網友也翻過兩人過往的互動，林秉聖在球場上一記壓秒大號三分logo shot，全場球迷為之沸騰，隨後他跑來跟蔡尚樺擊掌，蔡尚樺害羞的表情都被拍了下來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡尚樺被問到感情維持祕訣，自認是外貿協會。（圖 / 蔡尚樺IG）
▲蔡尚樺近日和交往11年的男友分手，被爆出和林秉聖有曖昧情。（圖 / 蔡尚樺IG）
▲林秉聖進球後第一個來找蔡尚樺擊掌。（圖／YouTube）
▲林秉聖進球後第一個來找蔡尚樺擊掌。（圖／YouTube）
蔡尚樺8月被周刊直擊搭林秉聖的車返家，當時她否認緋聞，沒想到才過3個月就宣布和11年男友易鼐恩退回朋友關係。蔡尚樺和林秉聖的曖昧情成為網友熱議話題，網友抓包兩人「愛的帳號」，現在更挖出兩人在瓊斯盃場邊的互動，種種跡象顯示交情不一般。

▲蔡尚樺擊掌後害羞的表情全被拍了下來。（圖／YouTube）
▲蔡尚樺擊掌後害羞的表情全被拍了下來。（圖／YouTube）
網友挖出林秉聖今年8月15日出戰瓊斯盃的影片，當天中華隊對上伊朗，到中場響哨前1.12秒，林秉聖一記大號三分logo shot，讓全場球迷沸騰。林秉聖隨後興奮走到場邊，第一個和蔡尚樺擊掌，她臉上露出靦腆的笑容，還撥了頭髮，而且蔡尚樺目光一直在林秉聖身上。這段影片在論壇Dcard掀起熱烈討論，知情人士更驚吐，「林那時候的女友在場下」，親眼目睹全程。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

曾國城震驚蔡尚樺和「交大仔仔」11年情斷！嘆：希望他們能復合

蔡尚樺偷開「愛的帳號」被抓包！林秉聖昔撩妹片被挖：抄走妳的心

蔡尚樺分手11年工程師男友！祕戀小8歲球星林秉聖　經紀人全說了

蔡尚樺露面曝夜會林秉聖真相　鬆口婚事進度曾國城喊話包6位數

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞