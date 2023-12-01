林秉聖進球秒擊掌蔡尚樺！曖昧情早有跡象 她害羞表情全被拍下
T1聯盟策略行銷長蔡尚樺28日被爆出情斷11年男友「交大仔仔」易鼐恩，並偷偷交往小8歲球星林秉聖，甚至被網友挖出調情IG帳號「nllovegt」。隨著地下戀情曝光，網友也翻過兩人過往的互動，林秉聖在球場上一記壓秒大號三分logo shot，全場球迷為之沸騰，隨後他跑來跟蔡尚樺擊掌，蔡尚樺害羞的表情都被拍了下來。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡尚樺8月被周刊直擊搭林秉聖的車返家，當時她否認緋聞，沒想到才過3個月就宣布和11年男友易鼐恩退回朋友關係。蔡尚樺和林秉聖的曖昧情成為網友熱議話題，網友抓包兩人「愛的帳號」，現在更挖出兩人在瓊斯盃場邊的互動，種種跡象顯示交情不一般。
網友挖出林秉聖今年8月15日出戰瓊斯盃的影片，當天中華隊對上伊朗，到中場響哨前1.12秒，林秉聖一記大號三分logo shot，讓全場球迷沸騰。林秉聖隨後興奮走到場邊，第一個和蔡尚樺擊掌，她臉上露出靦腆的笑容，還撥了頭髮，而且蔡尚樺目光一直在林秉聖身上。這段影片在論壇Dcard掀起熱烈討論，知情人士更驚吐，「林那時候的女友在場下」，親眼目睹全程。
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